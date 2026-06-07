Fresco y soleado: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará nubosa y húmeda pero que hacia la tarde presentará mejoras con la aparición de soleados, es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo; el viento será leve del sector sur y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 10 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sector sur rotando al noreste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 14 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 9 grados centígrados.