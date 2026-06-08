Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

El tercer Villa Mitre-Barrio Hospital y lo que resta del segundo L.N. Alem-Pacífico por la LBB Oro

Hoy mismo podrían determinarse los cuatro cruces de cuartos de final. Para eso, deberá ganar el verdirrojo.

Nacho Alem, defendido por Ferrari y Santiago Loos, atacando a Scolari. Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Noticias Relacionadas

Se disputarán desde las 21 dos partidos correspondientes a la Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Uno lo protagonizarán Villa Mitre (6º)-Barrio Hospital (11º) y corresponde al tercer punto, después de repartirse triunfos como visitantes.

En el otro completarán los 33m38s Leandro N. Alem (10º) y Pacífico (6º), tiempo que quedó pendiente el jueves cuando, a raíz de la humedad, el partido en el Lacunza se postergó para hoy.

Esta serie tiene al frente a L.N. Alem y, en caso de repetir, el próximo jueves comenzarán los cuartos, de lo contrario, ese día se disputará el tercer juego y el lunes recién empezarán los cuartos.

Ya pasaron Estudiantes (5º), que eliminó a Independiente (12º) y Liniers (8º), que dejó en el camino a Olimpo (9º).

De esta manera, quedó armada la llave Pueyrredón (4º)-Estudiantes (5º) y aguardan rival Estrella (1º), Napostá (2º) y Bahiense del Norte (3º).

Si hoy gana Villa Mitre cruzará con Bahiense y si triunfa Barrio Hospital, se enfrentará a Estrella.

L.N. Alem (1)-Pacífico (0)

Transcurrían 6m22 del primer cuarto, L.N. Alem le ganaba a Pacífico 18 a 9 y los jugadores estaban complicados para hacer pie en un piso resbaladizo a raíz de la humedad.

En consecuencia, de común acuerdo entre la terna arbitral y los entrenadores Hernán Jasen y Mauro Richotti decidieron no poner en riesgo a los jugadores y suspender el encuentro.

En ese tiempo de partido, el venezolano Eduardo Ríos había aportado tanto en defensa como en ataque y el verdirrojo tuvo alta efectividad: 3-7 en triples y 4-6 en dobles.

En el partido de fase regular, L.N. Alem se impuso a Pacífico, como local, 90 a 83 y en el primero de la serie, 106 a 97, siendo el partido de mayor puntuación global y el verdirrojo, el primer equipo en llegar a las tres cifras.

Además, para Alem significaron, sus dos presentaciones ante el verde, las puntuaciones más altas como equipo.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local no está Patricio Zapata (rodilla) y el verde se presenta con plantel completo.

Villa Mitre (1)-Barrio Hospital (1)

El tercer y definitorio partido de la serie entre Villa Mitre y Barrio Hospital tiene la particularidad que en las anteriores tres oportunidades siempre se impuso quien jugó de visitante.

En la séptima fecha de la fase regular, el tricolor ganó 85 a 71. En el inicio de la serie, Barrio festejó 69 a 67 y en el segundo, la Villa triunfó 95 a 65.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el tricolor continuará recuperándose Alejo Blanco y Lautaro Cavero. Mientras que Barrio Hospital no tiene nuevamente a Tomás Bussetti y se suma a las bajas su motor, Luciano Fortelli, quien sufrió un golpe en un ojo durante el último partido y aún debe hacerse algunos estudios. En tanto, ayer movió Esteban Benedetti, aunque lleva un mes y medio sin jugar, por lo tanto, se va a cambiar pero difícilmente sume minutos.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE