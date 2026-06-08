El tercer Villa Mitre-Barrio Hospital y lo que resta del segundo L.N. Alem-Pacífico por la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputarán desde las 21 dos partidos correspondientes a la Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Uno lo protagonizarán Villa Mitre (6º)-Barrio Hospital (11º) y corresponde al tercer punto, después de repartirse triunfos como visitantes.

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En el otro completarán los 33m38s Leandro N. Alem (10º) y Pacífico (6º), tiempo que quedó pendiente el jueves cuando, a raíz de la humedad, el partido en el Lacunza se postergó para hoy.

Esta serie tiene al frente a L.N. Alem y, en caso de repetir, el próximo jueves comenzarán los cuartos, de lo contrario, ese día se disputará el tercer juego y el lunes recién empezarán los cuartos.

Ya pasaron Estudiantes (5º), que eliminó a Independiente (12º) y Liniers (8º), que dejó en el camino a Olimpo (9º).

De esta manera, quedó armada la llave Pueyrredón (4º)-Estudiantes (5º) y aguardan rival Estrella (1º), Napostá (2º) y Bahiense del Norte (3º).

Si hoy gana Villa Mitre cruzará con Bahiense y si triunfa Barrio Hospital, se enfrentará a Estrella.

L.N. Alem (1)-Pacífico (0)

Transcurrían 6m22 del primer cuarto, L.N. Alem le ganaba a Pacífico 18 a 9 y los jugadores estaban complicados para hacer pie en un piso resbaladizo a raíz de la humedad.

En consecuencia, de común acuerdo entre la terna arbitral y los entrenadores Hernán Jasen y Mauro Richotti decidieron no poner en riesgo a los jugadores y suspender el encuentro.

En ese tiempo de partido, el venezolano Eduardo Ríos había aportado tanto en defensa como en ataque y el verdirrojo tuvo alta efectividad: 3-7 en triples y 4-6 en dobles.

En el partido de fase regular, L.N. Alem se impuso a Pacífico, como local, 90 a 83 y en el primero de la serie, 106 a 97, siendo el partido de mayor puntuación global y el verdirrojo, el primer equipo en llegar a las tres cifras.

Además, para Alem significaron, sus dos presentaciones ante el verde, las puntuaciones más altas como equipo.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local no está Patricio Zapata (rodilla) y el verde se presenta con plantel completo.

Villa Mitre (1)-Barrio Hospital (1)

El tercer y definitorio partido de la serie entre Villa Mitre y Barrio Hospital tiene la particularidad que en las anteriores tres oportunidades siempre se impuso quien jugó de visitante.

En la séptima fecha de la fase regular, el tricolor ganó 85 a 71. En el inicio de la serie, Barrio festejó 69 a 67 y en el segundo, la Villa triunfó 95 a 65.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el tricolor continuará recuperándose Alejo Blanco y Lautaro Cavero. Mientras que Barrio Hospital no tiene nuevamente a Tomás Bussetti y se suma a las bajas su motor, Luciano Fortelli, quien sufrió un golpe en un ojo durante el último partido y aún debe hacerse algunos estudios. En tanto, ayer movió Esteban Benedetti, aunque lleva un mes y medio sin jugar, por lo tanto, se va a cambiar pero difícilmente sume minutos.