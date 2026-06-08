Ahyre trae a Bahía el folklore que conquista nuevas generaciones

Bahía Blanca recibirá el próximo Domingo 2 de Agosto a una de las bandas más importantes del nuevo folklore argentino. Ahyre, el grupo salteño que viene conquistando escenarios de todo el país y del exterior, llegará al Teatro Don Bosco para presentar un concierto que promete emoción, grandes canciones y una puesta artística que refleja la evolución de la música popular argentina.

Formado por ex integrantes de Los Huayra junto a Federico Maldonado, Ahyre logró construir una identidad propia a partir de la fusión entre las raíces folklóricas y nuevas sonoridades latinoamericanas. En pocos años se consolidó como una de las propuestas más destacadas del género, obteniendo importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

Con una propuesta que logra conectar tanto con el público tradicional del género como con nuevas audiencias, el grupo promete una noche cargada de sensibilidad, potencia vocal y canciones que invitan a cantar de principio a fin.

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