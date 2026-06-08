Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

TicketBahía.

Ahyre trae a Bahía el folklore que conquista nuevas generaciones

El grupo salteño se presentará el 2 de Agosto en el Teatro Don Bosco y las entradas ya se encuentran disponibles en TicketBahia.com

Bahía Blanca recibirá el próximo Domingo 2 de Agosto a una de las bandas más importantes del nuevo folklore argentino. Ahyre, el grupo salteño que viene conquistando escenarios de todo el país y del exterior, llegará al Teatro Don Bosco para presentar un concierto que promete emoción, grandes canciones y una puesta artística que refleja la evolución de la música popular argentina.

Formado por ex integrantes de Los Huayra junto a Federico Maldonado, Ahyre logró construir una identidad propia a partir de la fusión entre las raíces folklóricas y nuevas sonoridades latinoamericanas. En pocos años se consolidó como una de las propuestas más destacadas del género, obteniendo importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

Con una propuesta que logra conectar tanto con el público tradicional del género como con nuevas audiencias, el grupo promete una noche cargada de sensibilidad, potencia vocal y canciones que invitan a cantar de principio a fin.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE