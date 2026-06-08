Liga de Villarino: sorprendió Tenis y también pasaron Ascasubi, Agrario y Caza

Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich dio el golpe y se metió entre los semifinalistas del certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

También avanzaron de fase el campeón defensor Social Ascasubi, Juventud Agraria de Algarrobo y Caza y Pesca de Médanos.

El albirrojo derrotó como visitante a Ferroviario de Argerich 3 a 0, con goles de Leandro Hekel --de penal--, Lucas David y Juan Carlos Quezada. En la ida habían empatado 1 a 1.

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Por su parte, Social Ascasubi goleó en casa a Cobolvi 6 a 0 y cerró con un global de 7-0.

Emerson Abatte (2), Nicolás Repp, Maximiliano Arenas, Diego Carrasco y Facundo Germani facturaron para los albicelestes conducidos por Elías Bustos.

En un partidazo, Juventud Agraria de Algarrobo venció en casa a 12 de Octubre de Médanos 3 a 2 y ganó los dos compromisos (2-0 en la ida).

Juan Francisco Luro, Octavio Bilbao y Maico Human convirtieron para el ganador, mientras que Ramiro Naranjo y Alvaro Padín anotaron para los de la cabecera del partido.

Finalmente, Caza y Pesca de avanzó por penales tras vencer en casa a Juventud Unida de Algarrobo 1 a 0, con un golazo de tiro libre de Cristian "Titi" Villanueva.

Desde los 12 pasos, el elenco que conduce Emiliano Basso se impuso 4 a 3, ya que en la ida "Juventú" había ganado por la mínima.

En semis, cruzarán Ascasubi-Tenis y Agrario-Caza.