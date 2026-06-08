Muerte en el gimnasio: los investigadores creen que fue una tragedia evitable

Una serie de pericias, el secuestro de las imágenes de las cámaras y una requisitoria al municipio para obtener la documentación de habilitación del gimnasio solicitó la fiscalía para tratar de esclarecer las causas del trágico incidente registrado el fin de semana.

El abogado Roberto Juan Cafasso, de 69 años, falleció de manera imprevista el sábado pasado, cuando cayó al vacío mientras realizaba ejercicio en Sportclub, la sucursal de la avenida Cabrera al 4.100 de una de las cadenas de gimnasios más importantes de la Argentina, con más de 900 centros deportivos.

Si bien se están llevando adelante las primeras medidas de investigación, el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, ya pudo reconstruir cómo fue el fatídico incidente, que se investiga como homicidio culposo.

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Cafasso se encontraba en un primer piso, en la zona de los elípticos (son aparatos para realizar ejercicios cardiovasculares, que combinan el movimiento de una bicicleta estática con el de caminar o correr) y cayó cuando aparentemente trastabilló al buscar una botella de agua.

"El elíptico estaba casi pegado al filo del vacío, a centímetros de donde tendría que haber una pared, pero solo había gigantografías", confirmó un investigador.

El cuerpo del abogado se desplomó desde unos cinco metros de altura. Atravesó un techo realizado con placas de yeso y terminó sin vida en el piso.

Los mismos investigadores están convencidos de que "se trató de una muerte totalmente evitable" y advirtieron que si había otras personas en la parte baja, hacia donde se desplomó Cafasso, estaríamos hablando de una tragedia de mayores proporciones.

Si bien el fiscal ya pidió el legajo al Municipio, se supo que la habilitación provisoria con la que contaba el gimnasio -inaugurado en noviembre pasado- había vencido en enero.

También se informó que fueron identificados los responsables locales de la sucursal y que la familia de Cafasso, por el momento, no nombró a ningún abogado, aunque ya hubo algunas consultas al respecto.