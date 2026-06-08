Liga Sureña: Bernasconi y Pampero amarraron la clasificación a playoffs
La Verde y La Estrella siguen liderando sus respectivas zonas. Hubo triunfos de Gimnasia de Darregueira, Villa Mengelle de Aráuz y Social Colonial.
Bernasconi y Pampero festejaron por partida doble. Ambos ganaron sus partidos de visitantes y se metieron anticipadamente en los playoffs, tras jugarse la fecha 11 de la Copa del Sur en la Liga Sureña.
La Verde superó en General Campos a Unión 3 a 0, mientras que La Estrella venció en Villa Iris a Rampla Juniors 2 a 1.
Además, hubo triunfos de Gimnasia de Darregueira, Villa Mengelle de Aráuz y Social Colonial.
--Zona A
Argentino 0, Independiente JA 0; Unión de Campos 0, UD Bernasconi 3 (Ezequiel Pescara, Jonathan Fensel y Agustín Cuello); Huracán 0, Gimnasia 4 (Alan Nungeser, Andrés Bechara, Tomás Baigorria y Joaquín Noel).
--Zona B
Villa Mengelle 3 (Ignacio Tourn, Bruno Felipe e Iván Truy Truy), Rampla Juniors 1 (Lucas Machain); Club Darregueira 1 (Gastón Santillán), Pampero 2 (Alexis Blanco --2--) y Sportivo y Cultural 1 (Aron Ruiz), Deportivo Alpachiri 1 (Franco Olmos).
--Interzonal
Union VI 0, Social Colonial 1 (Leandro Rodríguez).
Las tablas