Liga Sureña: Bernasconi y Pampero amarraron la clasificación a playoffs

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Bernasconi y Pampero festejaron por partida doble. Ambos ganaron sus partidos de visitantes y se metieron anticipadamente en los playoffs, tras jugarse la fecha 11 de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

La Verde superó en General Campos a Unión 3 a 0, mientras que La Estrella venció en Villa Iris a Rampla Juniors 2 a 1.

Además, hubo triunfos de Gimnasia de Darregueira, Villa Mengelle de Aráuz y Social Colonial.

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--Zona A

Argentino 0, Independiente JA 0; Unión de Campos 0, UD Bernasconi 3 (Ezequiel Pescara, Jonathan Fensel y Agustín Cuello); Huracán 0, Gimnasia 4 (Alan Nungeser, Andrés Bechara, Tomás Baigorria y Joaquín Noel).

--Zona B

Villa Mengelle 3 (Ignacio Tourn, Bruno Felipe e Iván Truy Truy), Rampla Juniors 1 (Lucas Machain); Club Darregueira 1 (Gastón Santillán), Pampero 2 (Alexis Blanco --2--) y Sportivo y Cultural 1 (Aron Ruiz), Deportivo Alpachiri 1 (Franco Olmos).



--Interzonal

Union VI 0, Social Colonial 1 (Leandro Rodríguez).

Las tablas