La bahiense Agustina Cavalli puso primera en la Copa del Mundo de BMX Racing

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Comenzó este fin de semana la Copa del Mundo de BMX Racing y Argentina tuvo dos representantes, Agustina Cavalli y Thomas Maturano.

La cita fue en Sarrians, Francia, y la bahiense alcanzó los cuartos de final en las dos fechas, tanto el sábado como el domingo.

Por su parte, el riojano Maturano, con dolor en la rodilla, apenas disputó el last chance (repechaje) en la primera jornada y llegó a las semifinales en la segunda (finalizó sexto). Mientras que Federico Capello, el tercer seleccionado, no pudo competir ya que sufrió una fuerte caída el miércoles, durante las prácticas.

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El desarrollo de competencias de Cavalli comenzó con un 5° puesto en el heat de la primera fecha, cerrando el recorrido en un tiempo de 37.338. La manga fue ganada por la británica Bethany Shriever, seguida de la neerlandesa Michelle Wissing, la danesa Malene Kejlstrup, la australiana Sienna Pal y la italiana (nacida en nuestro país) Francesca Cingolani.

Ya en el last Chance, Agus se impuso con un tiempo de 36.874 y clasificó a los cuartos de final. Allí acabó en la sexta colocación, con 36.855 (avanzaban las mejores cuatro). Esta última carrera la ganó la australiana Saya Sakakibara, escoltada por la canadiense Molly Simpson, la suiza Nadine Aeberhard, la australiana Pal y la suiza Thalya Burford.

Al día siguiente, el recorrido de Cavalli fue similar.

Acabó en la 6° posición su heat, con 39.453. La manga la dominó Sakakibara, seguida de Aeberhard, Burford, la checa Eliška Bartunkova y la japonesa Sae Hatakeyama.

La bahiense volvió a imponerse en el last chance, con 37.131. Y fue 5° en los cuartos de final, con 49.343. Allí, terminaron por delante la suiza Zoe Claessens, la neerlandesa Lara Smulders, y las francesas Lea Brindjonc y Mathilde Doudoux.

Cavalli se encuentra residiendo en Aigle, Suiza, siendo parte del tercer ciclo de trabajo en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI —donde ya estuvo en 2019, parte de 2020 y todo 2025—.

El próximo compromiso será el venidero fin de semana, con las fechas 3 y 4 de la Copa del Mundo, en Papendal, Países Bajos.

Luego, la bahiense afrontará el Mundial en Brisbane, Australia, y los Juegos Suramericanos en Rafaela, la sede del ciclismo.

Mientras que para completar el año quedarán seis fechas más de Copa del Mundo: cuatro en China y dos en Estados Unidos.

A continuación, el detalle:

Copa del Mundo

1 - Sarrians, Francia (6 de junio)

2 - Sarrians, Francia (7 de junio)

3 - Papendal, Países Bajos (13 de junio)

4 - Papendal, Países Bajos (14 de junio)

5 - Mentougou, China (3 de octubre)

6 - Mentougou, China (4 de octubre)

7 - Chongli, China (10 de octubre)

8 - Chongli, China (11 de octubre)

9 - Sarasota, Estados Unidos (31 de octubre)

10 - Sarasota, Estados Unidos (1 de noviembre)

Mundial

Brisbane (22 al 25 de julio)

Juegos Suramericanos

Rafaela (16 y 17 de septiembre)