Tres llaves de cuartos armadas en la LBB Bronce y la restante se definirá en Punta Alta

Tomás De Cascos amaga ante Iván De Brakeleer. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con los triunfos esta noche de Caza y Pesca Huracán Médanos, Sporting y Whitense, tres de las cuatro series de cuartos de final quedaron armadas en la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", mientras que Bella Vista forzó un tercer juego.

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En los segundos partidos de la Reclasificación los medanenses superaron a Fortín Club (Pedro Luro), 93 a 55; el rojinegro de Punta Alta le ganó a Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), 71 a 67 y Whitense derrotó a Velocidad B, 82 a 54, los tres en condición de visitantes.

James Danzey ganó la línea de fondo y va al cesto.

En tanto, Bella Vista, como local -en Napostá- se impuso a Los Andes, 70 a 56 y definirán el miércoles en el José D'Amico de Punta Alta.

El ganador de este partido, será el rival de Bahiense del Norte B, el número 1 de la fase regular.

Los otros tres cruces ya establecidos serán: Barracas (2º)-Whitense (7º), Pellegrini (3º)-Sporting (6º) y Sportivo Bahiense B (4º)-Caza y Pesca (5º).

Todas las series de cuartos se disputarán al mejor de tres, comenzando el próximo domingo en cancha de los primeros.

Fortín Club 55, Caza y Pesca 93

Caza y Pesca ganó sin problemas ante Fortín Club, 93 a 55 y cruzará ante Sportivo B, rival con el que perdió de local.

Los medanenses contaron con el plantel completo y tuvieron a sus cuatro refuerzos como principales exponentes.

Juan Cruz Redivo fue uno de los goleadores, con 18 puntos (3-4 en triples, 3-3 en dobles y 3-4 en libres); también anotó 16 Nicolás Sánchez (1-1 en t3, 7-9 en t2 y 1-1 en t1), más 6 rebotes; Herman Banegas, en tanto, sumó 13 unidades y 5 recobres, mientras que Agustín Solomon terminó con 4 rebotes y 3 asistencias.

La visita cerró con el 48% en triples (12-25), rubro entre los que se destacaron Francisco Perrín (4-6) yTobías Martz (3-4), además de Redivo.

Fortín Club (55): R. Osinaga (6), L. Sensini (4), J. Aispuro, G. Zaccara (2), B. Ruiz (11), fi; T. Espinosa (5), J. Martínez (10), B. Rodríguez (5), J. Huenuqueo (5), N. Santos (7), P. Acuña y W. Ruiz. DT: Mario Zaccara.

Caza y Pesca (93): A. Solomon (7), B. López (3), M. Nievas, F. Perrín (16), H. Banegas (13), fi; J.C. Redivo (18), N. Sánchez (18), T. Martz (11), B. Meschini (2), J. Jaratz (4), A. Sensini (1) y L. Pezzutti. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Fortín, 14-29; 25-54 y 34-80.

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Agustín⁩ Matías.

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín Club).

Serie: Caza y Pesca, 2-0.

Bella Vista 70, Los Andes 56

Bella Vista estuvo cerca en Punta Alta y en la revancha, en Bahía, pudo finalmente vencer a Los Andes, 70 a 56, forzando de esta manera un tercer juego el próximo miércoles.

El verde, que hizo las veces de local en Napostá, encontró respuestas en diferentes posiciones, tanto en defensa como en ataque.

Santiago Durando pone primera y arranca ante Nehuen Guerrero.

Individualmente, Santiago Durando terminó con 17 puntos (2-3 en t3, 4-6 en t2 y 3-4 en t1), más 8 rebotes; Enzo Alesso aportó 12 unidades (6-7 en t2), 11 recobres y 4 asistencias; Ray Inglera sumó 15 puntos (7-16 en t2), más 11 rebotes y 4 asistencias, mientras que Tomás De Cascos se despachó con 4-8 en triples.

Ente Schiaffino y Danzey intentan doblar a Inglera.

Matías Varela presiona contra la línea a Enzo Alesso.

En Losa, el estadounidense James Danzey hizo 17 puntos (7-9 en libres, aunque 5-17 en tiros de campo) y 10 rebotes.

De Brakeleer fuerza en la pintura frente a Alesso y Bertoni.

Bella Vista (70): S. Durando (17), B. Ciommo (5), T. De Cascos (14), R. Inglera (15), A. Alesso (12), fi; B. Ruesga y S. Bertoni (7). DT: Pablo De Cascos.

Los Andes (56): N. Guerrero (2), M. Murphy (14), A. García, G. Chávez, J. Danzey (17), fi; N. Schiaffino (2), M. Varela (3), D. Heredia (4), I. De Brakeleer (6) y F. Herrera (8). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Bella Vista, 19-11; 32-20 y 51-43.

Árbitros: Sebastián Giannino y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: 1-1.

Fútbol y Tenis 67, Sporting 71

Un mejor cierre le permitió a Sporting quedarse con la victoria ante Fútbol y Tenis, 71 a 67, en cancha de Argentino. Ahora, el rojinegro cruzará ante Pellegrini.

Los de Mayor Buratovich estuvieron al frente parte de los últimos minutos del primer tiempo -metiendo un parcial de 14-2, y prácticamente hasta el final del juego.

El albirrojo llegó a sacar la máxima de 6 (43-37) y tuvo otra buena producción, como en el primer juego, de todos modos, el equipo puntaltense supo capitalizar los recuperos y traducirlos en puntos, básicamnte desde la línea.

Sporting convirtió, en 1m50, 7 de 8 en libres (4-4 Hernán Martínez y 3-4 Mauricio Miguez, más un doble), ante un rival que perdió tres pelotas clave.

El principal anotador de la visita fue Francisco Salmeri, con 21 puntos (2-2 en t3, 7-13 en t2 y 1-12 en t1).

En tanto, Miguez completó 18 unidades (3-6 en t3, 1-3 en t2 y 7-12 en t1), más 8 rebotes y Hernán Martínez sumó 15 puntos (4-4 en t2 y 7-7 en t1).

En el local, Juan Pablo Dumrauf anotó 23 puntos y bajó 7 recobres.

Fútbol y Tenis (67): J.D. Pérez (17), J.P. Dumrauf (23), F. Crocioni (2), J. Wainmaier (10), Y. Sánchez (3), fi; F. Mutuverría (3), J. Monaldi (1), I. Gagioli, J. Tschering (8) y W. Carrino. DT: Andrés Del Sol.

Sporting (71): B. Falcioni, H. Martínez (15), M. Miguez (18), F. Salmeri (21), B. Kumorkiewicz (6), fi; G. Díaz (5), R. Frontalini (4), A. Cisneros, G. Martínez y M. Gómez (2). DT: Ian Costa.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 17-22; 36-35 y 52-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Mauro Guallan.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Serie: Sporting, 2-0.

Velocidad B 54, Whitense 82

Whitense le ganó sin sobresaltos a Velocidad B, por 82 a 54 y enfrentará a Barracas.

Los visitantes, de un parejo rendimiento, tuvieron como principal exponente a Andrés Almirón, autor de 20 puntos (2-4 en t3, 7-12 en t2 y 0-2 en t1).

En tanto Gonzalo Resler aportó 9 unidades y 5 recuperos, mientras que Francisco Cruz sumó 10 puntos (4-4 en t1 y 2-5 en t3), además de 6 asistencias.

Velocidad B (54): R. Copreni (9), N. Valdebenito (13), T. Carvalhosa (2), F. Martínez (12), T. Moreira (11), fi; J.I. Del Molino (1), E. González (2), T. Rollhaiser (4), J. Labeyrie, N. Ocampos, J. Villavicencio y T. Koestler. DT: Santiago Piñeiro.

Whitense (82): F. Cruz (10), M. Herbalejo (10), Agustín Almirón (20), G. Resler (9), M. Ruarte (3), fi; T. Iturriaga (9), U. Martínez (2), A. Lencina, T. Márquez (3), J. Burgos (9), L. Robledo (4) y J. Vignati (3). DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Velocidad, 13-22; 25-38 y 43-61.

Árbitros: Sebastián Arcas y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Serie: Whitense, 2-0.