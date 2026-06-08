Ganadores y tablas de posiciones tras otra fecha del tenis de mesa local y regional
Se llevó a cabo la cuarta programación del campeonato anual.
La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa informó los resultados registrados el último fin de semana en el Polideportivo Norte, donde se disputó la cuarta fecha del campeonato anual con importante participación de jugadores de la ciudad y la región.
Se vivieron más de diez horas de juego intenso, camaradería y competencia, con la participación de jugadores locales y llegados desde Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Huanguelén, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Santa Rosa y Río Gallegos.
"El tenis de mesa ya no es una disciplina emergente: se consolida como una pasión que gana espacio en cada centro de entrenamiento bahiense y que, torneo tras torneo, refleja un presente sólido y un futuro prometedor", indicaron desde la ABTM.
En la categoría Primera, los representantes de Punta Alta y La Pampa se adueñaron de los puestos más altos del podio.
Mientras tanto, nuestra ciudad reafirmó su liderazgo en las cinco categorías restantes, con jugadores de la Asociación MACABI, Club Deportivo Sarmiento, Centro Tenis de Mesa (Ferroviario), Club Sportiva y el propio Polideportivo Municipal.
Las emociones continuaran el próximo sábado 4 de julio en la primera fecha por Equipo “Copa Mauro Sinigaglia” torneo que se realiza jugando partidos de Dobles y Singles.
La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.
Los ganadores
A continuación, detalle de los puestos finales en cada categoría:
Primera
1ro- FRAGAPANE, NICOLÁS (Punta Alta)
2do- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)
3ro- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)
4to- HOLGADO, ULISES (La Pampa)
Segunda
1ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca)
2do- AZCÁRATE, PABLO (Bahía Blanca)
3ro- CHAGA CRISTIAN (Bahía Blanca)
4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca)
Tercera
1ro- TORRES, TOMÁS (La Pampa)
2do- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca)
3ro- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca)
4to- FERRETTI, NELSON (Bahía Blanca)
Cuarta
1ro- DA MOTTA, AURELIO (Bahía Blanca)
2do- WALTER, LAUTARO (La Pampa)
3ro- SALOTTO, MARIO (Bahía Blanca)
4to- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)
Quinta
1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca)
2do- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca)
3ro- FISCHOFF, SEBASTIÁN (Bahía Blanca)
4to- CORINALDESI, HERNÁN (Bahía Blanca)
Principiantes
1ro- KOTRILOFF, JULIÁN (Bahía Blanca)
2do- LARRAÑAGA, FELIPE (Bahía Blanca)
3ro- BUEZA, JULIA (Bahía Blanca)
4to- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca)
Las posiciones
Primera
1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 905 puntos
2do- PESSI, ESTABAN (La Pampa) 720
3ro- BRÍTEZ, NAHUEL (Punta Alta) 720
4to- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca) 710
Segunda
1ro- BRÍTEZ, NAHUEL (Punta Alta) 724 puntos
2do- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 680
3ro- AZCÁRATE, PABLO (Bahía Blanca) 656
4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca) 648
Tercera
1ro- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 462 puntos
2do- CARLETTI, ANÍBAL (Bahía Blanca) 459
3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 342
4to- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca) 426
Cuarta
1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 360 puntos
2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 346
3ro- BENÍTEZ, DARÍO (Bahía Blanca) 278
4to- POPOVICH, CARLOS (Bahía Blanca) 272
Quinta
1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 196 puntos
2do- FISCHOFF, SEBASTIÁN (Bahía Blanca) 162
3ro- GUARNACCIA, ETEL (Bahía Blanca) 141
4to- LARRAZABAL, SANTIAGO (Bahía Blanca) 139
Principiantes
1ro- GÓMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 184 puntos
2do- KOTLIROFF, JULIÁN (Bahía Blanca) 171
3ro- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 159
4to- GÓMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 155