Ganadores y tablas de posiciones tras otra fecha del tenis de mesa local y regional

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa informó los resultados registrados el último fin de semana en el Polideportivo Norte, donde se disputó la cuarta fecha del campeonato anual con importante participación de jugadores de la ciudad y la región.

Se vivieron más de diez horas de juego intenso, camaradería y competencia, con la participación de jugadores locales y llegados desde Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Huanguelén, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Santa Rosa y Río Gallegos.

"El tenis de mesa ya no es una disciplina emergente: se consolida como una pasión que gana espacio en cada centro de entrenamiento bahiense y que, torneo tras torneo, refleja un presente sólido y un futuro prometedor", indicaron desde la ABTM.

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En la categoría Primera, los representantes de Punta Alta y La Pampa se adueñaron de los puestos más altos del podio.

Mientras tanto, nuestra ciudad reafirmó su liderazgo en las cinco categorías restantes, con jugadores de la Asociación MACABI, Club Deportivo Sarmiento, Centro Tenis de Mesa (Ferroviario), Club Sportiva y el propio Polideportivo Municipal.

Las emociones continuaran el próximo sábado 4 de julio en la primera fecha por Equipo “Copa Mauro Sinigaglia” torneo que se realiza jugando partidos de Dobles y Singles.

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.

Los ganadores

A continuación, detalle de los puestos finales en cada categoría:

Primera

1ro- FRAGAPANE, NICOLÁS (Punta Alta)

2do- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)

3ro- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)

4to- HOLGADO, ULISES (La Pampa)

Segunda

1ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca)

2do- AZCÁRATE, PABLO (Bahía Blanca)

3ro- CHAGA CRISTIAN (Bahía Blanca)

4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca)

Tercera

1ro- TORRES, TOMÁS (La Pampa)

2do- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca)

3ro- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca)

4to- FERRETTI, NELSON (Bahía Blanca)

Cuarta

1ro- DA MOTTA, AURELIO (Bahía Blanca)

2do- WALTER, LAUTARO (La Pampa)

3ro- SALOTTO, MARIO (Bahía Blanca)

4to- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)

Quinta

1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca)

2do- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca)

3ro- FISCHOFF, SEBASTIÁN (Bahía Blanca)

4to- CORINALDESI, HERNÁN (Bahía Blanca)

Principiantes

1ro- KOTRILOFF, JULIÁN (Bahía Blanca)

2do- LARRAÑAGA, FELIPE (Bahía Blanca)

3ro- BUEZA, JULIA (Bahía Blanca)

4to- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca)

Las posiciones

Primera

1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 905 puntos

2do- PESSI, ESTABAN (La Pampa) 720

3ro- BRÍTEZ, NAHUEL (Punta Alta) 720

4to- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca) 710

Segunda

1ro- BRÍTEZ, NAHUEL (Punta Alta) 724 puntos

2do- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 680

3ro- AZCÁRATE, PABLO (Bahía Blanca) 656

4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca) 648

Tercera

1ro- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 462 puntos

2do- CARLETTI, ANÍBAL (Bahía Blanca) 459

3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 342

4to- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca) 426

Cuarta

1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 360 puntos

2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 346

3ro- BENÍTEZ, DARÍO (Bahía Blanca) 278

4to- POPOVICH, CARLOS (Bahía Blanca) 272

Quinta

1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 196 puntos

2do- FISCHOFF, SEBASTIÁN (Bahía Blanca) 162

3ro- GUARNACCIA, ETEL (Bahía Blanca) 141

4to- LARRAZABAL, SANTIAGO (Bahía Blanca) 139

Principiantes

1ro- GÓMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 184 puntos

2do- KOTLIROFF, JULIÁN (Bahía Blanca) 171

3ro- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 159

4to- GÓMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 155