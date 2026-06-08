Gimnasia (CR) le tiró toda la presión a Quimsa y hoy intentará aprovecharlo

A estadio lleno se está jugando la final en Santiago. Foto: LN.

Gimnasia (Comodoro) visita a Quimsa (Santiago del Estero), donde juega el bahiense Fausto Ruesga, desde las 21, en el segundo partido de la serie final -al mejor de siete- correspondiente a la Liga Nacional.

Dirigirán Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone.

Los sureños se adelantaron 1-0, venciendo el sábado 82 a 73 en un trámite absolutamente favorable, que llegó a tenerlo 18 arriba (32-14) en solo 11m30.

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Si bien fue determinante el contraste numérico del primer cuarto, en el que Gimnasia convirtió 7 de 12 triples y Quimsa 0-9, la defensa del verde también resultó un factor determinante para bajarle el promedio de gol a los santiagueños.

En cinco finales anteriores que Quimsa acumulaba en la Liga Nacional, la primera empezó perdiendo y terminó 4-0 frente a Libertad (Sunchales).

En las cuatro restantes comenzó ganando dos, frente a Gimnasia (4-2, en la 2014-15) y Boca (4-1, en la 2022-23). En tanto, fue segundo en las restantes, frente a San Lorenzo, (2-3, en la 2018-19) y contra Instituto (2-3, en la 2020-21).

La continuidad

-Juego 2 | Hoy | a las 21 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 3 | Jueves 11/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 4 | Sábado 13/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 5* | Miércoles 17/6 | a las 22.10 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 6* | Sábado 20/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 7* | Martes 22/6 | a las 21 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

*De ser necesario