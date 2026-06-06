Mauricio Vago, DT de Liniers: el aguante a los pibes, a quién elegiría de rival y el "podemos ser peligrosos"

Cortar con la marcada tendencia que arrastraba a Liniers le significó la clasificación a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

"Se hizo medio matemático, pero siempre estuvimos tranquilos. Sabíamos que en algún momento el equipo lo íbamos a encontrar. No hemos tenido la suerte de jugar completos en los 13 partidos", contó Mauricio Vago en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El entrenador hizo referencia a que su equipo ganó los tres primeros, perdió los otros tres, volvió a festejar tres y después de tres victorias, el jueves rompió la tendencia y ganó el cuarto partido en fila, segundo ante Olimpo, por la Reclasificación.

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"Creo que estos últimos cuatro partidos jugamos nuestro mejor básquet", resaltó Vago.

El albinegro viene disimulando la ausencia de Genaro Groppa, actualmente disputando la AmeriCup U18 con Argentina. De todos modos, lo tendrán para los cuartos.

"Trataremos de insertarlo rápido en el equipo. Sabemos que tiene la cabeza en otro lado y es normal, una experiencia nueva para él que, sin dudas, puede marcar el camino para que decida probar otra cosa", opinó.

"Pero creemos y somos optimistas de poder tenerlo hasta fin de año -agregó-, porque está en período de escuela. Después, él decidirá, tiene las condiciones. Esperaremos que nos de una mano y, sino, lo haremos con lo que tenemos, porque tanto los mayores como el resto de los chicos lo han hecho muy bien".

-¿Después de las tres derrotas iniciales pensaste que iba a ser otro año largo?

-Las derrotas te hacen pensar un montón de cosas. El año pasado teníamos un equipo de ocho mayores que realmente lo terminamos sufriendo mucho.

Liniers esta temporada rompió el molde y apostó a un grupo de jóvenes que venían pidiendo cancha desde abajo.

"Teníamos como club y cuerpo técnico que este año iban a jugar muchos chicos jóvenes, y de verdad jóvenes, porque tienen 17 años. Por eso, el riesgo que tomamos de traer jugadores mayores. Son dos polos opuestos, pero los menores están haciendo que el grupo de mayores tenga que exigirse mucho en las prácticas. Los mayores han entendido que tienen que resignar algunos minutos y que los que juegan sean de mayor calidad", contó Vago.

De todos modos, hay excepciones.

"A veces no pasa, como con Agustín Dottori que físicamente está impecable. Distintos son los casos de Mauro Miérez, Nico Quiroga y Juli Marinsalta, a quienes hay que dosificarles un poco más las cargas. Creo que podemos ser peligrosos, siendo conscientes de que podemos ganar y perder con cualquiera. El torneo está marcando esa tendencia", señaló.

El recambio fue casi natural.

"Apareció esta camada que se viene destacando desde hace un par de años. A diferencia de otros años, intenté rodear a los chicos con lo que consideré que necesitábamos. Hubiese sido muy necio por parte de la dirigencia y mía no darles una posibilidad. Y creo que los chicos están respondiendo, con el aval de los mayores que en momentos decisivos e instancias importantes son quienes tienen que tomar las decisiones", aseguró el entrenador.

Más allá del juego de los jóvenes, hubo algo que despertó la ilusión de Vago.

"El año pasado, cuando ellos salieron campeones en las dos categorías, con la base de los cadetes, decían que eran como familia. Y eso como que me encendió un poco", reconoció.

Liniers ya puede disfrutar de su propia cancha, después de las reformas obligadas por las secuelas de la inundación.

"La temporada pasada sabíamos que todas las semanas íbamos a jugar en el club que nos prestara la cancha. Era toda una movida y la hicimos por una cuestión de necesidad, pero fue difícil en ese sentido", admitió Mauri.

El entrenador lleva ocho años en Liniers.

"Tengo a mis dos hijos en Liniers, al más grande jugando al fútbol y ahora al básquet en simultáneo, y el más chico ahora también se enganchó con básquet. Hay mucha gente que me identifica con el club", contó Vago.

Volviendo al presente y al rival que espera el Chivo, Vago argumentó a quién elegiría y por qué.

"Por nombre elijo a Estrella antes que a Napostá, por localía te digo que no. El candidato, por largo de equipo y nombres sigue siendo Napostá. Y si tengo que elegir uno de los cuatro te digo Pueyrredón, pero ya no cruzo; me lavo las manos, je, je".

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