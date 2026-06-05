El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 6 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 6 de junio una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con bancos de niebla. El viento tendrá intensidad de suave del Sudeste. La visibilidad será regular a buena.
En la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de suave del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será nubosa y húmeda con llovizna y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados