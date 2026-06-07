Vamos por otra vuelta: la Liga del Sur le tiene toda la fe a la Selección

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y el fútbol de la Liga del Sur ya se pronunció al respecto. El seleccionado argentino va por la cuarta corona y los jugadores del medio doméstico le tienen fe.

Nicolás Pacheco (Huracán), Franco Pane (Libertad), Francisco Martínez (Bella Vista), Andoni Mendiguibel (Liniers), Franco Cuello (La Armonía), Julián Monteverde (Villa Mitre), Claudio Castiglioni (San Francisco), Thiago Faur (Sporting), Juan Wunderlich (Comercial), Francisco Vallejos (Dublin), Valentín Moral (Sansinena), Agustín Calamante (Tiro Federal), Enzo Riffo (Rosario), Pedro Sgattoni (Olimpo), Emanuel Rodríguez (Pacífico de Bahía Blanca) y Emanuel López (Pacífico de Cabildo) dieron su veredicto.

El cuestionario

1 --¿Cómo vivís un Mundial?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

2 --¿Qué te genera la Selección argentina?

3 --¿Hasta dónde va a llegar?

4 --¿A qué otras selecciones ves cómo favoritas?

5 --¿Cuál puede sorprender?

6 --¿Cuál será la decepción?

7--¿Por qué jugador que no sea argentino pagarías una entrada?

Nicolás Pacheco (Huracán)

1—Al principio lo miro con tranquilidad, pero a medida que transcurren los partidos, y si nuestra Selección va avanzando, las expectativas se van agigantando.

2--Me genera mucho entusiasmo porque sabemos que es el último Mundial de Messi y de algún otro jugador que nos ha dado mucho.

3-- Creo que puede llegar lejos si se hacen bien las cosas Hay muchos jugadores de calidad, se renovó el plantel y eso puede potenciar al equipo.

4—Como favoritos veo a España, con varios jugadores de Barcelona de enorme calidad, Brasil y Francia. Será un Mundial muy difícil.

5—Le vamos a poner una fichita a Marruecos, que ya sorprendió en el Mundial pasando llegando a semis.

6—Puede llegar a ser Inglaterra. Quedaron muchos jugadores de renombre afuera y lo puede sentir.

7—Por Neymar. Es el último estandarte del jogo bonito de la verdeamarella.

Franco Pane (Libertad)

1— Al Mundial lo vivo con una mezcla de tranquilidad y ansiedad, pero con la firme idea de que Argentina le vaya muy bien.

2—Siempre la Selección te genera cosas muy lindas y sentimientos especiales. Te reunís con familiares y amigos y genera esa unidad que solamente genera un Mundial de fútbol.

3—Ojalá que lleguemos a la final, pero hay que bancar a la Selección llegue donde llegue porque ya nos dio muchas alegrías.

4—España, Francia y la misma Argentina.

5—Pueden sorprender Japón y Marruecos, aunque este último seleccionado ya viene sorprendiendo.

6—Alguno de los favoritos. Si quedan afuera antes de las etapas decisivas, sería realmente una decepción.

7—Pagaría para ver a Harry Kane, un crack en todos los sentidos, más allá de que jugo en esa misma posición.

Francisco Martínez (Bella Vista)

1— Como la mayoría de los argentinos, con la tranquilidad de que ya lo vimos a Messi ganar un Mundial, después de haber sufrido tanto.

2—Tranquilidad porque nos sentimos representados por los jugadores y el grupo humano que se formó.

3—No tengo dudas que al menos vamos a estar entre los cuatro mejores de la Copa.

4—Veo muy bien a los candidatos de siempre: España, Francia e Inglaterra, por citar algunas.

5—Creo que las selecciones africanas pueden llegar a sorprender, más allá de que Marruecos ya lo hizo en el Mundial pasado. Senegal también puede dar un batacazo.

6— Si tengo que arriesgar, puedo decir Brasil.

7—Por mi puesto, creo que Manuel Neuer. Es el mejor arquero de la historia y sería un privilegio verlo en persona.

Andoni Mendiguibel (Liniers)

1—Con muchas ganas de que arranque ya el Mundial porque queremos ver a Argentina y, a los que nos gusta el fútbol, tratar de ver la mayor cantidad de partidos que se pueda.

2—La Selección genera mucha ilusión y ganas de verla por todo lo que se consiguió hasta acá. Queremos verla pelear otra vez la Copa.

3—Creo que un muy buen equipo para volver a jugar otra final. Sería algo hermoso y ojalá que se nos dé.

4—Francia, España, Portugal, que tienen muy buen nivel. Tienen muchos jugadores en gran nivel, aunque veremos un Mundial muy disputado.

5—Me gustaría que sorprenda alguna selección sudamericana, como Paraguay.

6—Puede ser Alemania, que tiene muy buen equipo, pero se puede quedar rezagada.

7—Pagaría la entrada para ver a muchos jugadores. Y como soy arquero, elegiría a Neuer (Manuel) y también algunos de Francia, pese a la rivalidad, como Mbappe (Kylian) y otros jugadores.

Franco Cuello (La Armonía)

1—Con amigos porque vamos a repetir una cábala de 2022. Lo miramos todos juntos desde la Copa América 2021 y lo disfruto mucho viendo a Selección con ellos.

2—Me genera mucha pasión, casi al nivel de La Armonía y River.

3—Va a llegar otra vez a la final y tengo mucha fe que seremos campeones del mundo.

4—España e Inglaterra son favoritas porque están muy bien y Brasil no deja de ser Brasil.

5—Le tengo fe a que repita Marruecos como gran sorpresa.

6—La decepción puede que sea Alemania.

7—Pagaría la entrada por el inglés Declan Rice, que es muy bueno.

Julián Monteverde (Villa Mitre)

1—Lo vivo muy tranquilo y trato de no perderme ningún partido.

2—La Selección genera muchas expectativas. Ojalá que pueda repetir lo del Mundial pasado, pero dejó la vara muy alta.

3—Esperemos que lleguemos a la final y que se lo que todos queremos. Sería una verdadera locura.

4—Las dos favoritas son Francia y España. Están en un nivel muy similar a la Argentina.

5—Creo que la decepción será Brasil.

6— Me gustaría que sorprenda Portugal por Cristiano Ronaldo.

7— Sin dudas que por Cristiano Ronaldo.

Claudio Castiglioni (San Francisco)

1— Sinceramente con mucha ansiedad. Estoy esperando que pasen rápidos los días para vivir todo el Mundial.

2— Muchas ansiedad e ilusión. Todo lo que nos hizo vivir en el Mundial anterior ojalá se repita en este.

3— Ojalá que lleguemos hasta la final. Hay mucha tensión, pero vamos a llegar sí o sí.

4—España y Francia me gustan mucho.

5—Creo que Brasil también va a mejorar en este Mundial y va a sorprender.

6—No tengo a una selección que pueda defraudar. Lo dejo en puntos suspensivos, je, je.

7— Por Erling Haaland. Tiene un olfato goleador envidiable. La va a romper.





Thiago Faur (Sporting)

1— Al Mundial lo vivo con mucha alegría, entusiasmo y nerviosismo. Y lo tomo con un gran momento para compartir con amigos y seres queridos. Es un evento que nos une a todos.

2—Me genera mucho, sobre todo por Messi. Tal vez cuando él no esté, podré separar un poco más lo que es la Selección de lo que significa el 10. Le tengo un cariño terrible.

3— Me parece que vamos a salir campeones otra vez.

4— España, Holanda, Alemania, pero a la Copa la vamos a ganar nosotros.

5—Puede sorprender Japón.

6—Las decepciones serán Francia y Portugal.

7—Pagaría una entrada para ver a Neymar.

Juan Wunderlich (Comercial)

1--Con mucha ilusión y emoción, sobre todo estos últimos años donde la Selección armó equipos muy competitivos.

2--Me genera orgullo porque los jugadores se entregan al máximo en cada competición que les toca afrontar.

3--Si no pasa nada raro, a semifinales o a la final podemos llegar. Espero que nos acompañe la suerte.

4--Además de Argentina, veo a Francia y España, que viene de ganar la Eurocopa.

5-- Por las Eliminatorias que hizo creo que puede sorprender Ecuador.

6--Ojalá que sea España. Hay muchas expectativas, pero se va a quedar rápido en el camino.

7--Por Neymar. Hace cosas distintas y será su último Mundial.

Francisco Vallejos (Dublin)

1— Al Mundial lo vivo con mucha expectativa, sobre todo por cómo se dio el anterior. Y ahora tenemos el interrogante de ver si podemos mantener la misma línea futbolística y hasta dónde podemos llegar.

2—A nuestra generación nos tocó recién ahora empezar a disfrutar con la Selección y uno se siente identificado por todo el proceso. Y genera muchas ganas de ver los partidos.

3— Somos favoritos a ganar el Mundial.

4— Francia tiene mucho plantel y España juega muy bien al fútbol.

5—Siento que Paraguay y Ecuador pueden llegar a sorprender.

6—Brasil. No va a dar la talla porque creo que colectivamente no están a la altura.

7—Cherqui (Rayan), Desiré Doué, Pedri y Lamina Yamal.

Valentín Moral (Sansinena)

1— El Mundial es lo más grande que hay. Es la competencia del mundo que más disfruto e, incluso, organizo mis días para poder ver la mayor cantidad de paridos.

2—La Selección es muy importante para mí, solo por debajo de mi fanatismo por mis clubes.

3—Creo que va a llegar hasta las últimas instancias y que va a jugar todos los partidos del Mundial. No va a terminar más abajo del cuarto puesto.

4—España y Francia, dos selecciones muy fuertes que continúan con un proyecto de años.

5—Colombia puede sorprender. En la final de la Copa América se plantó muy bien.

6—Creo que otra vez repetirá Alemania como gran decepción. No tiene jugadores de gran fuste.

7—Pagaría una entrada por Olisé (Michael) y me hubiese gustado ver a Jvicha Kvaratsjelia, pero Georgia no se clasificó.

Agustín Calamante (Tiro Federal)

1—La vedad que lo vivo con mucha pasión y expectativas. Es una ocasión en donde nos unimos todos los argentinos y genera muchas emociones.

2—Ver a la Selección me genera orgullo y mucha ilusión. Se ve un grupo muy unido que siempre va en busca de más.

3—Tenemos equipo como para estar entre los cuatro mejores y ser candidatos al título.

4—España, Francia y Brasil siempre llegan como candidatos por la calidad de sus jugadores.

5—Portugal, por la calidad de los jugadores jóvenes y la experiencia de los más grandes.

6—Es difícil, pero ojalá que sea una selección europea.

7—Me gustaría ver a Lamine Yamal por el estilo de juego que tiene.

Enzo Riffo (Rosario)

1—Un poco más tranquilo que en el anterior porque uno no siente ese cosquilleo y ansias de ver a Argentina campeón.

2—Me genera muchas expectativas y buenas sensaciones. Y el hecho de que sea el último de Messi nos genera un poco de nostalgia y tristeza.

3—Como argentino siempre esperamos llegar a la final o salir campeón. Siendo realistas por la calidad de selecciones que hay, creo que puede avanzar hasta semifinales.

4—Francia y España, pero también Portugal por el nivel de jugadores que tiene.

5—Marruecos puede seguir dando qué hablar.

6—Estoy entre Brasil y Uruguay.

7—Como arquero que soy, por los alemanes Neuer (Manuel) y Ter Stegen (Marc André) y como jugador por Cristiano Ronaldo.



Pedro Sgattoni (Olimpo)

1--El Mundial se vive con mucha emoción y con muchas ansias. Se vive cada cuatro años y es el sueño de cualquier futbolista que arranca a jugar de chico.

2--Genera mucho orgullo. Logró una identidad que nos representa a todos los argentinos.

3--Va a llegar a la final y será campeón otra vez como en el 2022.

4--España, Inglaterra y Francia por la jerarquía que tienen.

5--Colombia, que ya lo demostró en la última Copa América.

6--Brasil, que a diferencia de otros mundiales no tienen tanta jerarquía.

7--Pedri porque juega en mi posición y es uno de mis preferidos.

Emanuel Rodríguez (Pacífico de Bahía Blanca)

1— Con expectativas por ver a una Selección que va a laburar con humildad y trabajo, como en el Mundial anterior.

2— Mucho respeto porque se lo ganó.

3—Va a estar difícil repetir porque a los campeones se les quiere ganar siempre. Nos van a jugar de igual, pero somos Argentina y vamos a ir para adelante.

4—Hay muy buenas selecciones y no sé si podría elegir una. Creo que será un muy lindo Mundial.

5— Japón y Marruecos van a dar pelea.

6—La decepción me gustaría que sea Francia. No van a llegar muy lejos.

7— Me gustaría ver a Virgil van Dijk.



Emanuel López (Pacífico de Cabildo)

1—Con muchas expectativas porque somos los últimos campeones. Y será el primer Mundial que lo voy a vivir con mi hijo.

2—Mucha tranquilidad. La Selección renovó la energía y quiere sumar otra Copa del Mundo. Y eso nos llena de orgullo.

3—Siempre apunto a que pueda llegar lo más lejos posible. Ojalá que podamos jugar otra final.

4—España y Francia, que viene de jugar dos finales seguidas, se hicieron muy fuertes.

5—Marruecos, que tiene muy buenos jugadores.

6—Inglaterra se puede quedar en el camino. El DT dejó afuera varias estrellas del fútbol europeo.

7—Me gustaría ver en vivo a Neymar.