Allanamientos positivos en Chávez y De la Garma por narcomenudeo

La Policía de Seguridad Comunal de Adolfo González Chaves realizó seis intervenciones domiciliarias a pedido de la Justicia en una operación que llevaba tres meses de investigación.

Las tareas iniciaron con aprehensiones realizadas en el mes de abril de este año, por parte de la Policía de Seguridad del Destacamento de De La Garma, de dos residentes de dicho medio, en poder de quienes se encontraron estupefacientes, uno de ellos ya estaba siendo investigado por Narcomenudeo, procedimiento que daba por cierto la investigación en curso.

A raíz de ésto se profundizó el trabajo investigativo, dirigido desde la Ayudantía Fiscal de Adolfo González Chaves a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Juan Carlos Uztarros de tareas de campo encubiertas, análisis de telefonía celular, filmaciones, entre otras, en la Localidad De La Garma, dando como resultado el descubrimiento de la presencia de vendedores al narcomenudeo en conexión con la localidad de Tres Arroyos.

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Obtenidas las ordenes Judiciales se ordenaron cinco allanamientos situados en De la Garma y uno en Tres Arroyos, que incluían dos ordenes de detención para ciudadanos comprometidos en dicha actividad.

Dada la envergadura del procedimiento, se contó con más del % 80 de la totalidad de la Policía Comunal con apoyo de fuerzas descentralizadas de la Policía tales como Grupo de Apoyo Departamental “GAD” Necochea y Tandil, Escuadrón de Caballería Tres Arroyos, Comisaria 1ra de Tres Arroyos, D.D.I Tres Arroyos y D.D.I y T.D.I (Trafico de Drogas Ilícitas) Tres Arroyos, desde horas tempranas se coordinó el operativo diagramados días previos bajo total reserva.

En los procedimientos desplegados en De la Garma detuvieron a Danilo Saavedra de 25 años de edad y a Lautaro Fedrizzi, ambos radicados en dicha localidad. En forma simultánea al desarrollarse las restantes órdenes Judiciales, se procedió a la aprehensión por el delito de tenencia de estupefacientes con finalidad de comercialización a Carlos Gijsberts en Tres Arroyos.

Además, en De la Garma detuvieron a Oscar López por portación de armas sin del debido permiso.

Como resultado del los procedimientos se secuestraron mas de 150 gramos de marihuana, tres armas de fuego, $ 487.000 en efectivo producto de la venta de estupefacientes, seis aparatos de telefonía celular, cigarrillos armados de marihuana, blíster de medicamentos de venta bajo receta, bicarbonato de sodio, elementos de corte, papelillos, recortes de nylon, entre otros.

Con respecto a la Investigación, desde la fiscalía indicaron que se ampliará la investigación y no descartan nuevos procedimientos.