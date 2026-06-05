Detenidos por presunta comercialización de estupefacientes en Patagones
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron droga, elementos de corte y material para su fraccionamiento. Además, se logró identificar a tres personas que quedaron sujetos a la causa por el delito de tenencia simple.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron un allanamiento en una vivienda situada en la periferia de la localidad de Carmen de Patagones, en relación a una causa por narcomenudeo.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, a cargo de la doctora Marisa Gabriela Promé, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19 del Agente Fiscal Mauricio Del Cero, y fue llevado a cabo por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura local.
Fruto de las requisas llevadas a cabo en el interior de la vivienda, la Fuerza secuestró droga, elementos de corte y material para su fraccionamiento. Además, se logró identificar a tres adultos que quedaron sujetos a la causa por el delito de tenencia simple.
Para el cumplimiento de las tareas, el personal desplegado contó con la colaboración de la can “Cobi” y su guía.