150º Aniversario de Puan, el fortín que se transformó en ciudad

Agencia Puan / laregion@lanueva.com

Con un acotado programa de actividades debido a las condiciones climáticas, la comunidad de Puan celebrará hoy el 150º aniversario de su fundación.

El municipio decidió reprogramar el acto protocolar que se iba a desarrollar a las 15, que contemplaba la colocación de ofrendas florales en el monumento al fundador Salvador Maldonado, la entrega de reconocimientos y la actuación de la Banda Militar Cura-Malal, del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 General Belgrano.

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Sí se realizará, desde las 19, en el Teatro Hispano Argentino, el espectáculo "Sinfonías en Vivo", con la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Participará del aniversario, además de vecinos, autoridades municipales y referentes de instituciones de todo el distrito, el lonko Eduardo Pincen y el referente de la comunidad gunuma-kuma mapuche Vicente Catrumao Pincen. También estará Gonzalo Roca, descendientes del ex presidente Julio Argentino Roca, figura central de la Campaña del Desierto, que dio origen a la formación de la ciudad.

Puan fue fundada el 5 de junio de 1876, en el marco de la Campaña del Desierto impulsada por Adolfo Alsina. Era una guarnición militar de avanzada conformada por el Campamento Puan, División Costa Sud Comandancia, a cargo del jefe teniente coronel Salvador Maldonado, titular del Regimiento 1° de Caballería de Linea y Regimiento de Caballería General Lavalle.

El fortin tenía por objetivo de establecer una guarnición militar en la línea de frontera del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, lugar que hasta mediados de la década de 1870 estaba ocupado por tolderias indigenas.

Con el paso de los años, alrededor de ese fuerte se estableció un núcleo urbano que a principios del siglo XX recibió un fuerte impulso con la llegada de familias alemanas del Volga que compraron tierras y desarrollaron la agricultura.

Puan hoy es una ciudad con una rica historia, rodeada de sierras y lagunas, famosa por una laguna de gran belleza, una isla ubicada en el medio de ese espejo de agua y el templo mirador MIllennium.

Es sede de la tradicional Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, una de las principales de la región.