Bahía pedaleó hacia una ciudad más sustentable

La bicicleta volvió a demostrar que puede ser mucho más que un medio de transporte. Durante abril, Bahía Blanca formó parte de la campaña internacional "30 Días en Bici", una iniciativa que promueve el uso cotidiano de este vehículo como alternativa sustentable para desplazarse por las ciudades.

Los resultados obtenidos en la ciudad dejaron cifras alentadoras y confirmaron que cada vez más vecinos están dispuestos a adoptar hábitos de movilidad más amigables con el ambiente.

En el marco de esa iniciativa se registraron 475 viajes en bicicleta, se evitaron más de 200 kilos de emisiones de dióxido de carbono y Bahía Blanca fue sede del lanzamiento mundial de la iniciativa.

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La propuesta, nacida en la ciudad española de Gijón y replicada actualmente en decenas de ciudades de Europa y Latinoamérica, invita a utilizar la bicicleta durante todo el mes de abril y compartir la experiencia con una comunidad global de ciclistas urbanos.

Bajo el lema "Dale una vuelta a tu ciudad", la edición 2026 tuvo además un hecho destacado para Bahía Blanca: la ciudad fue elegida para organizar el lanzamiento mundial de la campaña, una distinción que la posicionó en el centro de una red internacional integrada por 70 ciudades.

"La gente de la organización de España nos dio el privilegio de ser la ciudad organizadora del kickoff mundial", destacó Guillermo Liverotti, presidente de Plataforma Sustentabilidad Integral (PSI), una de las entidades impulsoras de la iniciativa.

Un impacto real

Durante los 30 días de la campaña se registraron 475 viajes realizados por 89 usuarios activos, quienes recorrieron un total de 1.337 kilómetros en bicicleta.

El dato más relevante desde la perspectiva ambiental fue la reducción de emisiones: gracias a esos desplazamientos se evitaron 201 kilos de dióxido de carbono (CO2), una cifra que permite dimensionar el aporte concreto que puede generar la movilidad activa cuando se incorpora a la vida cotidiana.

La campaña también dejó otros indicadores positivos: 25 comercios adheridos; 16 premios entregados; 9 bicicleteadas comunitarias y 3 actividades educativas realizadas.

Más allá de las estadísticas, la propuesta permitió visualizar algo que los especialistas en movilidad vienen señalando desde hace años: cuando existen incentivos y espacios de participación, muchas personas están dispuestas a reemplazar parte de sus desplazamientos motorizados por alternativas más sostenibles.

Tecnología bahiense

Uno de los aspectos más innovadores de la experiencia fue la utilización de MOV3S, una aplicación desarrollada en Bahía Blanca que permitió registrar recorridos, medir el impacto ambiental generado y ofrecer beneficios a los participantes.

La herramienta fue concebida para promover formas de movilidad más seguras y eficientes, además de generar información útil para la planificación urbana.

"MOV3S es el fruto de un extenso trabajo colaborativo que unió a instituciones académicas, organismos públicos y empresas. Entre las entidades promotoras se encuentran la Universidad Nacional del Sur, la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional y la Plataforma Sustentabilidad Integral", explicó Liverotti.

A través de la aplicación se registró cada recorrido realizado, se calculó el ahorro de emisiones de carbono y se generaron alertas vinculadas a infraestructura y seguridad urbana.

Los datos obtenidos durante la campaña permitieron contabilizar: 475 viajes con trazabilidad completa; más de 200 kilos de CO2 evitados y 8 alertas urbanas para mejorar la infraestructura de movilidad.

La información recopilada constituye además una herramienta valiosa para futuras decisiones vinculadas al desarrollo de ciclovías, corredores seguros y espacios destinados a la movilidad activa.

Beneficio para el ambiente

La campaña también buscó demostrar que la movilidad sustentable puede generar impactos positivos en la actividad económica de los barrios.

Los 25 comercios adheridos ofrecieron descuentos y promociones para quienes utilizaron la aplicación, generando un circuito que vinculó el cuidado ambiental con el fortalecimiento del comercio local.

Los participantes accedieron a beneficios de entre el 10% y el 20% en distintos rubros, además de participar en sorteos y premios que totalizaron 450.000 pesos.Bicicleterías, librerías, ferreterías, heladerías, comercios vinculados a la salud, restaurantes y otros emprendimientos se sumaron a la propuesta, consolidando una red que combinó sustentabilidad y desarrollo económico.

La competencia amistosa entre instituciones tuvo como ganadora a la Universidad Nacional del Sur, que obtuvo el mayor ahorro de CO2 registrado mediante la utilización de MOV3S.

El segundo lugar fue para la Universidad Tecnológica Nacional y el tercero para el Instituto Superior de Formación Docente Nº 86.

El reconocimiento incluyó la entrega de un tótem de movilidad sustentable, una distinción que busca estimular la participación institucional y fomentar políticas internas de movilidad responsable.

Una transformación

Las nueve bicicleteadas comunitarias y las tres actividades educativas desarrolladas durante abril reunieron a familias, estudiantes, trabajadores y vecinos que eligieron la bicicleta como forma de trasladarse y de vincularse con la ciudad.

Para los organizadores, el verdadero valor de la iniciativa no se mide únicamente en kilómetros recorridos o emisiones evitadas, sino en la posibilidad de impulsar un cambio cultural duradero.

Los resultados obtenidos muestran que la bicicleta puede convertirse en una herramienta concreta para enfrentar desafíos urbanos vinculados al tránsito, la contaminación y la calidad de vida.

Y aunque la campaña terminó oficialmente el 30 de abril, sus impulsores aseguran que el trabajo continúa.

"Esto no terminó en abril", remarcan desde la organización. El objetivo ahora es incorporar más instituciones, ampliar la red de comercios adheridos, sumar usuarios y utilizar la información generada para orientar futuras inversiones en infraestructura ciclista.

Porque cada viaje registrado aporta un dato, cada kilómetro recorrido evita emisiones y cada nueva persona que se suma ayuda a construir una ciudad más saludable, segura y sustentable.