Muerte en el gimnasio: Susbielles promueve una investigación interna para tener detalles de la habilitación

El intendente Federico Susbielles ordenó una investigación interna para conocer si el gimnasio en el cual murió el abogado Roberto Juan Cafasso tenía habilitación municipal.

El expediente administrativo busca tener los pormenores y una línea de tiempo respecto del trámite administrativo iniciado por los propietarios del gimnasio desde su inauguración a la actualidad.

Las áreas que intervienen son Planeamiento Urbano, Habilitaciones y el área de Fiscalización.

"Con los resultados del expediente se tomarán las decisiones que correspondan", explicaron desde el Municipio.

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Por su parte la Justicia lleva adelante una series de medidas de investigación a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, que ya pudo reconstruir cómo fue el fatídico incidente y lo caratuló como homicidio culposo.

Cafasso se encontraba en un primer piso, en la zona de los elípticos (son aparatos para realizar ejercicios cardiovasculares, que combinan el movimiento de una bicicleta estática con el de caminar o correr) y cayó cuando aparentemente trastabilló al buscar una botella de agua.

"El elíptico estaba casi pegado al filo del vacío, a centímetros de donde tendría que haber una pared, pero solo había gigantografías", confirmó un investigador.

El cuerpo del abogado se desplomó desde unos cinco metros de altura. Atravesó un techo realizado con placas de yeso y terminó sin vida en el piso.

Los mismos investigadores están convencidos de que "se trató de una muerte totalmente evitable" y advirtieron que si había otras personas en la parte baja, hacia donde se desplomó Cafasso, estaríamos hablando de una tragedia de mayores proporciones.

Si bien el fiscal ya pidió el legajo al Municipio, se supo que la habilitación provisoria con la que contaba el gimnasio -inaugurado en noviembre pasado- había vencido en enero.

También se informó que fueron identificados los responsables locales de la sucursal y que la familia de Cafasso, por el momento, no nombró a ningún abogado, aunque ya hubo algunas consultas al respecto.