El flamante presidente de la UCR local planteó sus objetivos y se diferenció de Salaberry

El último domingo se desarrollaron elecciones de renovación de autoridades y convencionales provinciales de la UCR Bahía Blanca y allí resultó electo Fernando Roig, cabeza de la lista 123.

En ese sentido, el también odontólogo reemplazará en el cargo al actual concejal Martín Salaberry gracias a los 555 votos obtenidos (55,99 %) contra los 428 (43,19 %) de la lista 115 que postulaba a Martín Bustos. En los comicios también se contabilizaron cuatro votos en blanco y otros cuatro nulos (0,80 %), según comunicó la Junta Electoral de manera provisoria.

"Hoy al radicalismo se lo está mirando, la gente lo está observando. Con distintos grupos empezamos a recorrer, primero la periferia, después el centro y allí fuimos escuchando y viendo las necesidades de la gente. La gente está observando cada vez más al radicalismo. Ve que hay una situación muy crítica en las zonas más bajas de la ciudad y que la clase media está muy golpeada", mencionó el presidente electo.

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En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 15:00 por LU2 y La Nueva Play —el canal de streaming de lanueva.com—, Roig señaló que ante la grieta latente "nosotros queremos ir por el centro, queremos ser una alternativa".

"Notamos que la gente busca otra opción y no la encuentra —continuó—. El radicalismo ha tenido brillantes gestiones en Bahía Blanca y vamos a competir con una boleta totalmente radical, que va a llevar un candidato a intendente radical. Se viene algo interesante y en eso vamos a trabajar".

Asimismo, contó que estará acompañado por Noelia Pino (vicepresidenta), Ricardo Margo (secretario general) y Silvana Pompei (tesorera).

"Nuestra premisa es la defensa de la salud pública, defensa de la educación pública, trabajar por la clase media y los que menos tienen, respeto a las instituciones y un comité radical abierto, con participación para los jóvenes", esgrimió.

Allí, Roig aprovechó para criticar la postura de Salaberry dentro del deliberativo local.

"Las grandes diferencias que han marcado nuestra interna fueron con la representación de los concejales que hoy tiene el radicalismo. En el caso del concejal que es también presidente del partido, notamos movimientos anárquicos con posturas que iban en contra de la doctrina radical, con una postura muy encontrada cuando fue el tema del prespuesto del hospital municipal", sentenció.

"Se estaban perdiendo algunos valores que parecían acercarse más a la moda de La Libertad Avanza; que es válido, pero que no compartimos", insistió quien se encuentra alineado al senador nacional Maximiliano Abad.

Finalmente, Roig se encargó de aclarar que "nunca hubo un acercamiento con La Libertad Avanza".

"Tengo una relación de amistad con Oscar Liberman, pero no un acercamiento como para participar de una elección. Hemos conversado, tomado un café, presenté un proyecto cuando Mauro Reyes era el presidente del Concejo Deliberante, pero tengo el mismo diálogo político que hemos tenido con dirigentes del peronismo, del Pro y otros que han surgido", afirmó.

Mirá la entrevista completa a continuación: