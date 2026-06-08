LBB Oro: Pacífico forzó el tercero contra L.N. Alem y con el triunfo de Villa Mitre hay otra serie armada

Alem, goleador de Villa Mitre esta noche, busca el lugar entre Cámara y José Luis Martínez. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre se clasificó a cuartos de final y Pacífico forzó un tercer juego, en la continuidad esta noche en la Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El tricolor venció en su cancha a Barrio Hospital, por 98 a 73, dio vuelta la serie (2 a 1) y avanzó a la siguiente instancia, donde cruzará con Bahiense del Norte.

Tomás Bruni intenta pasar entre Emilio Giménez y D'Annunzio.

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Mientras que el Verde derrotó a L.N. Alem, por 81 a 67 como visitante, en el encuentro que había quedado inconcluso por humedad en el piso del Daniel Lacunza.

En la reanudación del juego, el equipo que dirige Mauro Richotti pudo igualar la llave, que ahora está 1 a 1, y se definirá el próximo jueves en el William Harding Green.

Con estos resultados, ya hay dos series de cuartos de final armadas: Estudiantes (4°)-Pueyrredón (5) y Bahiense del Norte (3°)-Villa Mitre (6°).

Mientras que Estrella (1°), Napostá (2°) y Liniers (8°) esperan por la definición del último cruce.

Si pasa Pacífico, irá con Napo y el auriazul se medirá con el Chivo.

En caso que gane Alem cruzará con Estrella y Napostá contra Liniers.

Villa Mitre 98, Barrio Hospital 73

Manuel Iglesias domina el balón ante Francisco Anaya.

Un comienzo favorable, que se acentuó con un gran segundo cuarto, le permitió a Villa Mitre empezar a encaminar temprano el triunfo ante Barrio Hospital, por 98 a 73, para dar vuelta la serie y avanzar a cuartos.

Luego de ganar el primer parcial por 22 a 17, la Villa se quedó con el siguiente chico por ¡27 a 18!, con una gran producción ofensiva de Ignacio Alem, quien finalizó el primer tiempo con 22 puntos y fue uno de los grandes puntales ofensivos.

Con esa diferencia y ante un rival diezmado (no contó con Luciano Fortelli ni Tomás Bussetti), el dueño de casa supo administrar ese contexto positivo y siguió estirando la máxima -que llegó a ser de 27- y terminó quebrando el juego mucho antes del cierre.

Franco Amigo se pega a Joaquín Godio.

Finalmente, Villa Mitre tuvo cinco jugadores en doble dígito, siendo Alem el goleador de la noche con 26 puntos y 7 rebotes.

Lo siguieron Segundo Alimenti y Manuel Iglesias, ambos con 14 unidades.

Mientras que en Barrio Hospital el máximo anotador fue Francisco Anaya, con 18 puntos.

Villa Mitre (98): S. Alimenti (14), F. Amigo (4), M. Iglesias (14), I. Alem (26), E. Sombra (4), fi; J. Jasen (8), S. Basualdo (11), L. Gómez Lepez (10), G. Gasparini (3), E. Diez (2), B. Iguacel (2) y F. Basualdo. DT: Emiliano Menéndez.

Barrio Hospital (73): A. Andreanelli (11), F. Anaya (18), J. Godio (13), F. Ferrari (8), N. Cámara (5), fi; J.L. Martínez (9), S. Hamze (7), A. Arias (2) y V. Galant. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Villa Mitre, 22-17; 49-35 y 71-53.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Villa Mitre, 2-1.

L.N. Alem 67, Pacífico 81

Por abajo de Loos y Larrandart pasa Jean-Luc Wilson.

Pacífico se mostró mucho más cómodo y venció a L.N. Alem, en la reanudación del partido inconcluso el último jueves, restando 3m38s para que termine el primer cuarto y con el verdirrojo ganando 18-9.

Esta noche, el Verde abrió el juego más efecitivo, con Valentín Cortés siendo clave en los dos costados de la cancha y rápidamente mandó un mensaje.

Con rachas para cada uno, el partido se volvió muy parejo y la visita logró empezar a quebrarlo en el segundo tiempo, de hecho ganó los dos parciales del complemento: 24 a 14 y 24 a 15.

Luego de estar igualados en 50, Pacífico mostró su mejor versión en la serie y estampó un impresionante parcial de 15 a 2, con un par de bombas de Branco Salvatori y Tomás Bruni, para escapar 65 a 52.

Todo esto, con Jean-Luc Wilson, la figura del juego 1, afuera por estar cargado con 4 faltas personales.

Emilio Giménez lee la defensa a Máximo Genitti.

Aprovechando esa ventaja y las sesnaciones positivas, el Verde logró encaminar el triunfo en el cierre y forzar un tercer partido, en su cancha, el próximo jueves.

El máximo goleador y figura de la noche fue Valentín Cortés, quien terminó con 28 puntos, producto de 2-7 en triples, 7-11 en dobles y 8-10 en libres. Además, bajó 10 rebotes y dio una asistencia.

También fue clave el aporte de Santiago Loos, quien sumó 16 unidades y le dio goleo al equipo en un momento fundamental; Máximo Genitti cumplió un muy buen trabajo defensivo, mientras que Salvatori terminó con 14 unidades y Bruni, con 13.

Mientras que en Alem los máximos anotadores fueron Wilson y Lucas Desbat, ambos con 14 puntos.

L.N. Alem (67): N. Amaya (13), J. Wilson (14), E. Giménez (5), L. Desbat (14), E. Ríos (10), fi; M. Such (2), S. D'Annunzio (5), T. Scolari (2) y V. Scoppa (2). DT: Hernán Jasen.

Pacífico (81): B. Salvatori (14), T. Bruni (13), V. Cortés (28), S. Loos (16), J. Larrandart (5), fi; M. Genitti (3), Genaro Pisani y F. Mattioli (2). DT: Mauro Richotti.DT: Mauro Richotti.

Cuartos: L.N. Alem, 22-15; 38-33 y 52-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: 1-1.