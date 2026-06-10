Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.457,85 para la venta y de $1.405,58 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,51% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.465,00 (-0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.450 (-0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.891,40 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.452,11 (-0,46%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.507,32 (-0,37%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 501 puntos básicos (+0,60%).