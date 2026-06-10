Estados Unidos no fue medida para Argentina en el debut en la AmeriCup U18 Femenina

Agregar La Nueva en

El plantel nacional. Con la 55, Isabella Roldán. Fotos: FIBa.

La Selección argentina U18 femenina perdió en el debut ante la poderosa Estados Unidos, 113 a 47.

El partido correspondió al Grupo B de la AmeriCup, que se disputa en Irapuato (México).

No tuvo ninguna posibilidad la albiceleste, que tampoco le apuntaba a este juego en busca de la clasificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La bahiense Isabella Roldán (9 de Julio) estuvo en cancha 14m32, sumando 3 puntos (1-4 en triples y 0-1 en t2).

Argentina tuvo bajísimos porcentajes en tiros de campo 3-21 en triples y 8-38 en dobles, además de 22-32 en libres.

Esta noche, desde las 20.30, enfrentarán a Paraguay, que perdió con México, 83 a 67.

En el Grupo A: Canadá 104, Puerto Rico 40 y Venezuela 77, Dominicana 60.

Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro.

Los equipos que finalicen en la cuarta posición jugarán por la reclasificación del 5° al 8° puesto.

El video del partido: