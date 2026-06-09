Un abrazo desde Bahía a Necochea: La Nueva. saluda a Ecos Diarios en su 105º aniversario

Cuando Ecos Diarios salió por primera vez a la calle, el radical Hipólito Yrigoyen era el Presidente de la Nación mientras que el flamante gobernador de la Provincia de Buenos Aires era su correligionario Luis Monteverde.

En aquel lejano 1921, la Argentina era el "granero del mundo", ya que tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la demanda europea de materias primas se disparó y los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca rebosaban de barcos cargando trigo, maíz, lino y carne vacuna congelada con destino internacional.

Claro que también era una época de profundas transformaciones culturales y huelgas obreras: aquel fue el año de la Patagonia Trágica y de La Forestal, en el norte de Santa Fe.

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El tango dejaba de ser exclusivo de los suburbios; Carlos Gardel, que cada día cantaba mejor, grababa decenas de temas para el sello Nacional Odeón; y a poco de la primera transmisión de "Los Locos de la Azotea" en agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo, la radio empezaba a formar parte de los hogares.

Y la ciudad de Necochea, que contaba con cuatro décadas de vida y 27 años con servicio de tren, tenía 27 mil habitantes (hoy supera los 105 mil), Sin embargo ya dejaba adivinar su futuro de ciudad pujante, tal como lo reflejaron las páginas de Ecos Diarios en estos 105 años.

Con el objetivo de cumplir su misión “con dignidad y elevación de miras”, tal cual reza en sus ediciones como lema desde su primer número, Ecos Diarios fue fundado por Antonio F. Ignacio cuyo sueño tuvo continuidad en quienes lo sucedieron: Saúl Ignacio, desde 1931 director durante 55 años; Guillermo Ignacio, que lo condujera durante dos décadas y media; luego María Josefina Ignacio; Jorge Ignacio; y desde 2023, el director es Gonzalo Julián Irazoqui, también al frente de Diarios Bonaerenses.

Entre los hitos de la historia de Ecos Diarios están cuando el 1 de septiembre de 1967 pasó de formato sábana a tabloide; la impresión en off set en 1981; la puesta en marcha de las primeras computadoras de composición electrónica de textos en 1989; la creación del portal en 1997 (elecos.com.ar); las redes sociales; y Ecos Radio 97.9. Todo ha llevado a que el Ecos sea líder en la región, por su trayectoria y por la adecuación a los avances tecnológicos.

Quienes hacen Ecos Diarios se enorgullecen diciendo que este 9 de junio están cumpliendo sus primeros 105 años. Y, como señaló durante la reciente gala de los Martín Fierro de Portales -en el que DIB fue galardonado- el presidente de Diarios Bonaerenses y actual director de Ecos Diarios, Gonzalo Irazoqui, “los medios de la provincia de Buenos Aires son un faro para su comunidad, el que alumbra el camino a seguir”.

Irazoqui también afirmó que “cuando un medio se debilita o desaparece, una comunidad pierde una voz, pierde una mirada, pierde una herramienta para entenderse a sí misma. Son bienes culturales que nosotros tenemos que alimentar todos los días”.

“Creo profundamente en una Argentina federal. Porque el interior no es un apéndice del país: el interior es su motor productivo, social y cultural. Y una Argentina viable necesita escuchar, fortalecer y defender a sus medios locales”, concluyó. (DiB)