Crisis y números en rojo: un equipo del Federal A prueba jugadores para sumar al plantel

Teniendo en cuenta que el lunes 22 de este mes abrirá el libro de pases en el Federal A, algunos clubes se metieron de lleno en el mercado, otros se mantienen expectantes y hay uno que probará jugadores libres de AFA en una práctica abierta que llevará adelante mañana en su predio.

Santamarina de Tandil, sumergido en una crisis económica preocupante y séptimo en la Zona 4, la que comparte con Olimpo y Villa Mitre, sacó un comunicado convocando a futbolistas con posibilidades de sumarse al plantel para la segunda parte del año. Por reglamento, solo puede incorporar a cuatro.

La cita es en el complejo Centenario, desde las 13.30, y cualquier tipo de consulta se puede hacer al teléfono de Informes: 2494205818.

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Hace unos días, el plantel profesional denunció reiterados atrasos salariales que llegaron a poner en riesgo la continuidad del equipo en el certamen, aunque la dirigencia logró abonar parte de las deudas. A raiz de esto, algunos jugadores abandonaron el plantel, entre ellos el bahiense Nicolás Ihitz.