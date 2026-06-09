Arrestado por cometer un asalto con un arma "tumbera"

La policía arrestó hoy a un joven acusado de asaltar con un arma tumbera a un hombre en Ingeniero White, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Tercera identificaron al sospechoso como Bahiano Alexander Peralta, de 26 años de edad, quien fue aprehendido durante un allanamiento realizado en Maestro Piccioli al 3.200.

En el procedimiento, solicitado por la UFIJ Nº 11, del doctor Diego Conti, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, los uniformados secuestraron prendas de vestir y el elemento que habría sido utilizado para amenazar a la víctima.

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El hecho investigado se produjo el viernes pasado, en un sector del barrio Vialidad, cuando un joven fue abordado en la vía pública por un sujeto que lo golpeó y le apuntó con un arma tipo "tumbera" para apoderarse de un teléfono celular.

Los voceros mencionaron que se logró obtener un registro fílmico de lo ocurrido.

Peralta fue trasladado a la seccional whitense y será indagado en las próximas horas.