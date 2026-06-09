ABSA informa trabajos en el macrocentro

El servicio de Aguas Bonaerenses informó que se desarrollarán tareas en la red de agua del macrocentro de la ciudad este miércoles 10 de junio.

Las calles 9 de Julio y Moreno, y de Almafuerte y Moreno, serán las intervenidas por la DIPAC (Dirección Provincial de Agua y Cloacas) por lo que puede experimentarse una pérdida en la presión del suministro.

Por esta razón, se solicita a los usuarios de estos sectores cuidar las reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación, hasta que se normalice el suministro.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

