Cómo hacer para que aparezca tu nombre en las pantallas durante algún partido del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo presentará transformaciones en el reglamento deportivo con su nuevo formato de competencia, sino también en el plano de la interacción tecnológica y comercial con el público.

La FIFA presentó de manera oficial el programa "Super Fan Shoutout", una plataforma digital diseñada para que los aficionados de todo el planeta puedan visibilizar sus nombres y países de origen en las pantallas gigantes de los estadios mundialistas durante el partido.

La iniciativa fue concebida por la entidad matriz del fútbol internacional con el propósito de involucrar a los seguidores del certamen, permitiéndoles formar parte activa del espectáculo tanto a quienes asistan de forma presencial a los estadios como a aquellos que sigan a la distancia.

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De acuerdo con lo informado por la organización, la propuesta invita a los usuarios a "representar a su nación" ante los miles de fanáticos en las tribunas y las millonarias audiencias globales de televisión, democratizando un espacio publicitario que tradicionalmente se reservaba a patrocinadores corporativos, comitivas oficiales o celebridades de renombre.

En lo que respecta a la accesibilidad económica del servicio, la FIFA dispuso un esquema tarifario que actualmente cuenta con una bonificación por lanzamiento. Mientras que el valor regular del servicio se estableció en 99 dólares (143.352 pesos argentinos), el precio promocional vigente se ubica en 79 dólares, lo que equivale aproximadamente a unos 114.392 pesos argentinos.

Una de las particularidades del sistema radica en la capacidad de personalización logística, dado que la interfaz permite a los compradores seleccionar de manera específica el encuentro, el estadio o la fecha en la que desean que se proyecte su identificación.