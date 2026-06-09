El particular apodo que recibió Tomás Aranda en el vestuario de la Selección argentina

El debut de Tomás Aranda frente a Honduras con la Selección argentina no solo rompió un récord al transformarse en el debutante más rápido con la camiseta 'Albiceleste' tras su estreno en Primera División con su club, sino que también expuso el clima de complicidad que se vive en el vestuario liderado por Lionel Scaloni.

Tras sumar sus primeros minutos en la victoria 2 a 0 ante 'La H' en Texas, el enganche surgido de Boca Juniors subió unas imágenes del entrenamiento del seleccionado nacional donde sus propios compañeros terminaron por sacar a la luz el llamativo apodo con el que fue recibido en el seno del grupo campeón del mundo.

Entre las miles de interacciones y felicitaciones que cosechó el posteo del volante creativo, cobró especial trascendencia el comentario de Thiago Almada. El futbolista del Atlético de Madrid apeló a la complicidad del vestuario para bautizarlo públicamente como "El chicle Aranda".

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Lejos de estar asociado a sus virtudes técnicas o su capacidad para llevar la pelota pegada a su botín, el origen radica en una directiva estricta que Scaloni le propinó al juvenil segundos antes de saltar al campo de juego del Kyle Field.

El propio director técnico se encargó de revelar la situación durante la conferencia de prensa posterior al partido. "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron: entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije ‘sácate el chicle’, porque entrena comiendo chicle", confesó el técnico argentino.

Asimismo, Scaloni valoró positivamente ese rasgo de personalidad al argumentar que el futbolista "está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien". De este modo, lo que comenzó como un llamado de atención por parte del cuerpo técnico se transformó en el nuevo apodo para una de las promesas que tiene el seleccionado nacional.