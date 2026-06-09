Aguzzi y el sueño de Uni campeón que se hizo real: "Lo viví el día anterior en mi cabeza y fue tal cual"

Universitario "A" volvió a ser campeón del torneo superior de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey luego de cuatro años, al quedarse con el Torneo Apertura en la Copa de Oro.

Para eso, el albirrojo debió vencer a Atlético Monte Hermoso, ganador de los 7 torneos anteriores, y en eso mucho tuvo que ver su arquera Agostina Aguzzi.

La "1" del equipo bahiense fue fundamental en el tiempo regular (terminó 0 a 0) y también en los shoot out (3 a 2), en una final que se le presentó complicada.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, teníamos muchas bajas, pero no esperábamos tanto", admitió Agos en El Diario Deportivo.

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"Yo juego por y para las chicas, y haberle cumplido al equipo y no fallar me llena de orgullo. El título es un plus que nos llena de felicidad, pero lo que me completa es funcionarles y no fallarles a ellas", agregó la arquera en el programa que se transmite de lunes a viernes -de 15 a 16- por www.lanueva.com

Sus atajadas fueron fundamental para que Uni pueda llegar a los penales australianos, ya que Monte se mostró superior y generó una decena de cortos y también varias jugadas de riesgo.

"A medida que iba pasando el partido iba ganando muchísima confianza, de hecho en el último cuarto quería que vayamos a penales porque estaba segura de que lo ganábamos. No por mí, si no porque estaba muy segura de lo que podíamos hacer", admitió.

"Sabía que lo íbamos a ganar, en mi mente nunca se fue eso. Metíamos, errábamos, no cambiaba, en mi cabeza solamente tenía que íbamos a salir campeonas", remarcó.

Ni el desarrollo adverso con el correr de los minutos le hacía cambiar su mente positiva.

"Fui sabiendo que de alguna manera lo íbamos a ganar, sentía que era el día del equipo. A medida que iba pasando el partido y se iba poniendo más difícil, porque ellas dieron una gran imagen y son un equipo muy fuerte, en mi cabeza solo estaba ganar", insistió.

Claro, su buen rendimiento en el tiempo regular le sirvió para llegar con otra confianza a la definición.

"Los penales no son algo que me encante, pero al haber tenido un buen partido dije listo, ya está tiene que ser nuestro", contó Aguzzi.

"Fue la fuerza que me dio el equipo a tener la confianza y poder hacerlo. Fue mis ganas de volver a salir campeonas, que era algo que se nos había hecho rutina y ahora se nos estaba complicando mucho. Fue un poco de todo eso", entendió.

No es la primera vez que Agostina es fundamental una final para que Universitario se consagre campeón, algo que también había pasado en 2022 cuando ella mismo contó la charla íntima que había tenido con el DT ni bien terminó el juego: "Leo (Woodward) me dijo que saqué campeón al equipo".

"No cambió nada (en estos años). Yo soy una más, no soy la figura, para mí todo mi equipo es impresionante. De hecho la gente me decía 'gracias' y yo no sabía ni qué responder porque para mí no es algo mío. Creo que es un título de todas. Si hoy fui la figura o logré dar el 100 de mí fue también gracias a mis compañeras, porque ellas son las que me hacen mejorar a mí", agradeció la arquera.

Este título de Universitario le permitió cortar una racha de 7 campeonatos en fila para Monte y volver a dar la vuelta luego de 4 años.

"El año pasado también estábamos muy motivadas y no se nos terminó dando, pero fue algo instantáneo: terminó ese partido y supimos que a partir de ahí íbamos a conseguir lo que queríamos. Como que cada derrota nos iba haciendo más fuertes. En nuestra cabeza nunca vimos lejos volver a salir campeonas", remarcó.

La nueva estrella fue especial, porque significó la primera en la flamante cancha del agua Universitario, la primera de este tipo en la ciudad.

"Desde el minuto cero la cancha nos dio un plus. Desde el partido que la inauguramos pensamos: estamos en nuestra casa, en la cancha de agua, tenemos que ganar. Creo que ese pensamiento lo teníamos todas, porque no hay nada más lindo que ganar en tu lugar", admitió Agostina.

Previo a la final, Agostina vivió días especiales ya que no pudo entrenar toda la semana por una bronquitis y, encima, pareció que la final, al menos en su mente, ya la había jugado.

"Ya tenía visualizado el momento de cómo iba a festejar, estaba en mi cabeza desde el día anterior. ¿Viste cuando se te viene un flash?, no sé si fue un sueño o qué, pero yo en mi cabeza ya lo había sentido. El festejo fue tal cual: yo esperando a las chicas a que vengan todas a abrazarme", contó Aguzzi.

En aquel sueño y también en la vida real, Agostina esperó a sus amigas para abrazarse y festejar porque Universitario ganó el Torneo Apertura y volvió a gritar campeón.

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