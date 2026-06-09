Si encajan todas las piezas del rompecabezas, hoy se conocerán los cruces de cuartos de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Puede confirmarse esta noche la llave de cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", cuando se disputen, desde las 21, dos terceros partidos y otros dos segundos, correspondientes a la Reclasificación.

A raíz de la suspensión -parcial- del último viernes, las series quedaron con diferentes cantidad de partidos.

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Por caso, Ateneo (1)-El Nacional (1) jugarán el definitivo en Punta Alta, lo mismo sucederá con Velocidad (1)-Bahía Basket (1).

En tanto, se disputará el segundo entre Espora (0)-Comercial (1) y lo que resta de La Falda (0)-Argentino (1), suspendido cuando restaban 5m21 para el final del primer cuarto y ganaba la visita 6 a 2.

El final de dos series -estadísticamente- está garantizado para hoy, por lo tanto, si también se definen las dos restantes, el viernes comenzarán los cuartos de final, donde esperan 9 de Julio (1º), San Lorenzo (2º), Sportivo Bahiense (3º) y Altense (4º).

De lo contrario, ese día irá el o los terceros encuentros.

El Nacional (1)-Ateneo (1)

Es el cuarto enfrentamiento consecutivo en 12 días entre El Nacional (8º) y Ateneo (9º), contabilizando el último de la fase regular y los dos de playoffs.

En esta sucesión de partidos, los dos primeros, en el mismo escenario de hoy, quedaron para El Nacional 60-58 y 78-73. En tanto, el último se lo adjudicó Ateneo, en Punta Alta, 68 a 63. Los 5 puntos de máxima diferencia que existieron entre ambos, sintetizan la paridad entre ambos.

El Nacional en la Quinta había perdido en sus últimas tres presentaciones antes de derrotar en dos oportunidades a Ateneo.

El puntaltense, por su parte, tras ganar los dos primeros que jugó de visitante, en esa condición perdió los siguientes cinco.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: en El Nacional no está nuevamente Iñaki Errazu (rodilla) y Ateneo tiene en duda a Franco Percello, quien no entrenó ayer y el domingo, nuevamente con un cuadro febril.

Velocidad (1)-Bahía Basket (1)

La serie entre Velocidad (6º) y Bahía Basket (11º) tiene la particularidad que se ganaron de locales.

En fase regular, la victoria quedó en el Dow, 63-62. Ya en la Reclasificación, Velo se impuso en Rondeau y Avellaneda, 69 a 61, y respondió Bahía, en su casa, convirtiendo nuevamente 63, contra 56.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: el azulgrana jugará sin Valentín Périga (espalda) y en la visita retornan Bruno Gigliotti y Emmanuel Kloster.

Espora (0)-Comercial (1)

Comercial (5º) intentará no ser la excepción y ganar en cancha de Espora (12º), como lo hicieron los seis equipos que visitaron el José Galié. Es que la única victoria de equipo puntaltense fue de visita (ante La Falda). En el primer juego, el portuario se impuso 76 a 67.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.

Novedades: los locales continúan sin Juan Ignacio Schiebelbein (viaje). La visita, por su parte, no tiene nuevamente a Giuliano Barcala (tobillo), y estarán a disposición Manuel Maina y Federico Lambrecht, por si es necesario incluirlos.

La Falda (0)-Argentino (1)

La segunda parte de La Falda-Argentino contendrá 5m21 del primer cuarto más los tres restantes, tiempo que restaba cuando se suspendió el partido el último viernes y ganaba la visita 6 a 2.

Ambos vienen con 20 puntos de diferencia en el promedio de los últimos juegos. El primero de esta instancia, entre ambos, correspondió al celeste, 83 a 63.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.

Novedades: los dos planteles están completos.