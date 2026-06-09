Muerte en el gimnasio: cuál fue la principal conclusión de la autopsia

Mientras el titular de la UFIJ Nº 1, Cristian Aguilar, continúa recabando pruebas para deslindar responsabilidades en el homicidio culposo de Roberto Juan Cafasso, se conocieron algunos detalles de la autopsia.

El abogado, de 69 años, falleció el sábado, sobre las 13.30, cuando realizaba actividad física en el gimnasio Sport Club Bahía, en la avenida Cabrera al 4.100, y cayó al vacío desde poco más de 3,5 metros de altura.

Según la primera reconstrucción, el hombre trastabilló cuando estaba en el primer piso, en la zona de los elípticos, y cayó al vacío luego de traspasar unos báner de lona que simulaban una pared, pero que no tenían ningún tipo de oposición, salvo un pequeño zócalo.

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Al desplomarse, Cafasso traspasó un techo de placas de yeso y terminó tendido en el piso de la planta baja.

La autopsia, a cargo de una médica de la Policía, concluyó que el deceso (causa inmediata) fue por "traumatismo de cráneo grave, con destrucción de centros nerviosos superiores, por caída de altura".

Luego de esa medida procesal, desde la morgue se hizo entrega del cuerpo a los familiares de Cafasso.

El fiscal Aguilar, en tanto, recibió las primeras pericias planimétricas del lugar y busca determinar el camino de la apertura del gimnasio, que inauguró en noviembre último y contaba con una habilitación municipal provisoria que había vencido en enero.

También se identificaron a testigos presenciales, que prestarán declaración en la causa, y Lucas Abraham, a quien la Policía identificó como gerente del lugar, entregó copias del registro de las cámaras de seguridad, además de planos y la documentación del comercio.