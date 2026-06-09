Muerte en el gimnasio: el fiscal Cristian Aguilar allana las instalaciones

El fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, inspecciona esta mañana, en el marco de un allanamiento, las instalaciones del gimnasio donde el pasado sábado se produjo la muerte de uno de sus clientes, Juan Roberto Cafasso.

La medida, confirmada por fuentes de la investigación, se da en el marco de la investigación por el homicidio culposo del abogado de 69 años, quien cayó al vacío desde el primer piso (poco más de 3,5 metros de altura) de las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, cuando realizaba actividad física.

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El hombre, según se pudo reconstruir, habría trastabillado al tratar de agarrar una botella de agua en la zona de las máquinas elípticas y se desplomó a través de una zona de báner que aparentaban ser una pared.

Aguilar está acompañado por instructores de su fiscalía, así como de peritos de la Policía Científica y autoridades de la Policía.

Se informó que, por un lado, el fiscal busca recolectar documentación de interés para la causa y, por otro, los investigadores de la Científica realizan otras medidas de prueba de campo.

Desde afuera se pudo observar cómo algunos investigadores realizaban movimientos con los báners ubicados en el sector de la tragedia, para observar su prácticamente nulo nivel de resistencia a una fuerza externa, como puede ser la caída de un cuerpo humano.

En las últimas hora se conocieron detalles de la autopsia, cuya conclusión es que Cafasso falleció por un traumatismo encefalocraneano grave.