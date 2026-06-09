Detuvieron a un hombre acusado de vender drogas

Un sujeto acusado de vender drogas en la zona del macrocentro fue detenido en las últimas horas por orden de la justicia.

Fuentes oficiales informaron que Sebastián Agustín Artola fue interceptado por efectivos de la DDI en la primera cuadra de calle Las Heras.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero, y ordenado por el titular del Juzgado de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

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Los voceros señalaron que la investigación comenzó en abril de 2024, cuando "se pudo ver a Artola efectuando, en su vivienda de calle Undiano al 100, maniobras compatibles con la venta de estupefacientes".

A partir de los elementos recolectados, el año pasado se allanó la casa del sospechoso, donde los efectivos incautaron cocaína, bicarbonato para el corte y dispositivos celulares.

"Del análisis de su contenido se pudo determinar que Artola comercializó cocaína, al menos entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2025, en puntos preacordados de Bahía Blanca bajo la modalidad delivery y en su domicilio".

El sujeto será indagado hoy en la sede del Ministerio Público.