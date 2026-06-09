Cris Morena fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró el pasado lunes por la tarde a la productora Cris Morena como Personalidad Destacada de la Cultura, un reconocimiento que celebra una larga trayectoria de proyectos que marcaron múltiples generaciones de jóvenes argentinos y exportaron el talento local al mundo entero.

El acto se realizó en el Salón Dorado y contó con la presencia de figuras como Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Graciela Stefani, entre otros. También estuvieron presentes sus nietos Azul, Franco y Valentín Giordano, hijos de la difunta Romina Yan.

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El reconocimiento fue impulsado por el diputado Facundo Del Gaiso después de que se llevó a cabo el Cris Morena Day en el teatro Gran Rex, evento que reunió a figuras de Casi Ángeles y convocó a un gran número de fanáticos nostálgicos.

Este galardón destaca una carrera de más de tres décadas dedicada al entretenimiento, con clásicos como "Júgate Conmigo", "Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Casi Ángeles", "Aliados" y "Margarita", como también la formación de nuevos talentos.

Los encargados de cerrar la noche fueron los jóvenes actores de Margarita, su más reciente producción, y el coro de su academia musical "Otro Mundo". Juntos interpretaron "Quiero una luz", una de sus canciones más icónicas. (NA)