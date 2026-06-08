Polémica en La Rioja: fue condenado por abuso de menores y se recibió de psicopedagogo en la cárcel

Un maestro que fue condenado por abuso sexual de menores en La Rioja se recibió en la cárcel de psicopedagogo, pero, pese a que recibió la felicitación por parte del Servicio Penitenciario provincial, se informó que no será matriculado para proteger a niños y adolescentes.

Walter Denis Pereyra Fincatti fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo por hallarlo culpable de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación de la víctima y promoción a la corrupción de menores agravado por ser el encargado de la educación de la víctima –dos hechos-, en concurso ideal”.

En la cárcel decidió estudiar y días atrás el Servicio Penitenciario de La Rioja celebró, con una foto de la directora, que se había recibido de psicopedagogo tras sacarse un 8 en el examen final.

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La foto se viralizó a los minutos y en ella se muestra a la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, junto con el condenado, ambos sosteniendo el cartel de recibido: “Este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación”.

A los minutos la publicación generó decenas de comentarios negativos debido a la carrera universitaria que había elegido el acusado, la cual está ligada al estudio, evaluación y acompañamiento de menores en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Colegio Profesional de Psicopedagogos se hizo eco de la noticia y emitió un comunicado en el que confirmó que Fincatti “no podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país”.

En el escrito indicaron cuáles son los pasos a seguir para solicitar una matriculación, puntos que el acusado no cumple:

Cumplimiento de la Ley Provincial N°10.825: el artículo 43 establece los requisitos obligatorios e indispensables para obtener la matrícula profesional, entre ellos, presentar el Certificado de Antecedentes Penales.

Prioridad absoluta: ante cualquier solicitud, se prioriza de forma innegociable la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Intervención del Tribunal de Disciplina: los casos complejos se derivan inmediatamente a la comisión de ética para un análisis exhaustivo junto con asesoramiento legal.

Coordinación nacional: se pone en conocimiento de la situación a la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) y sus colegios integrantes para evaluar implicancias en otras jurisdicciones.

El caso

Entre 2017 y 2018, el condenado, en calidad de profesor de clases de apoyo de la víctima de 8 años, aprovechó las circunstancias de encontrarse solos en la clase, en su domicilio particular, para llevarla a la cama de la habitación, donde la sometió a tocamientos impúdicos en sus partes íntimas, haciendo también que ella le tocara los genitales.

En la investigación se estableció que el docente se excusaba de que se trataba de una práctica de un juego que consistía en que, quien perdía, debía quitarse una prenda de vestir; advirtiéndole en cada ocasión a la niña que no debía contarle a nadie lo que hacían juntos porque él quedaría sin trabajo. (NA)