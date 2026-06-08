La baja presión de agua se sentirá en varios sectores de Bahía Blanca hasta el viernes

Debido a los trabajos en uno de los principales acueductos de la red, gran parte de Bahía Blanca estará con baja presión de agua desde este martes y hasta el viernes.

La intervención se realiza sobre el acueducto Brandsen y obliga a maniobras en la red para sostener el servicio, aunque se prevé una merma en la presión en distintos sectores de la ciudad.

Según se indicó desde Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), las tareas comenzarán el martes 9 y se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la infraestructura principal de distribución.

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Como consecuencia, se anticipa una reducción en la presión del servicio en amplias zonas de la ciudad, especialmente en el macro y microcentro y en distintos barrios residenciales.

Entre los sectores alcanzados se encuentran Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas.

En tanto, los barrios Pedro Pico, San Martín y Colón podrían registrar una afectación más notoria debido a su cercanía con la traza del acueducto intervenido.

Desde ABSA se recomienda a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y racionalizar el consumo durante los días que duren las tareas, hasta la normalización del servicio.

Ante inconvenientes, la empresa recuerda que los usuarios pueden comunicarse a la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o a través de sus canales oficiales en redes sociales.