Desde PAMI afirman que la atención a los afiliados se mantiene con normalidad

PAMI aseguró que la medida de fuerza impulsada por médicos de cabecera y odontólogos registra una baja adhesión y sostuvo que la mayoría de los profesionales continúa atendiendo con normalidad a los afiliados.

Desde el organismo señalaron que buscan llevar tranquilidad a los afiliados frente al paro de 72 horas que comienza este lunes y que tiene como eje un reclamo por la recomposición de los haberes que perciben los profesionales por cada consulta.

En ese marco, PAMI recordó que la semana pasada dispuso un aumento de la cápita de los médicos de cabecera, que pasó de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad al mes de mayo.

Además, indicó que mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que representan a los profesionales, con el objetivo de alcanzar acuerdos.

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Desde el organismo remarcaron que la medida es impulsada por un grupo reducido de profesionales y ratificaron que continúan trabajando para garantizar la atención de los afiliados. (NA)