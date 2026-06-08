Mar del Plata: a las trompadas en el Concejo entre taxistas y choferes de aplicaciones

La sesión de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante de General Pueyrredón debió levantarse luego de que se produjera una impresionante pelea entre taxistas y choferes de autos con servicio por aplicaciones.

La misma se produjo en el marco del tratamiento de distintos proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte y que generan diferencias entre los sectores, como sucede en varias ciudades, incluida Bahía Blanca.

Según explicó el sitio marplatense 0223, el conflicto se originó en el sector donde se ubican los asistentes y derivó en el recinto. Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse ya que la sesión era transmitida en vivo a través de YouTube.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El diario La Capital cuenta que estaba prevista la presentación de la Asociación Civil Conductores Unidos, de Ra.Ta.Ca., de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y de otras entidades de taxis y remises.

En ese sentido, tomó la palabra Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales. Para ese momento, ya había personas paradas los bancos del sector conocido como “la barra”, donde se ubican el público y los invitados durante las reuniones de comisión, señaló el medio marplatense.

La tensión escaló cuando Setzes afirmó que “la actividad no es ilegal”. De inmediato, taxistas y remiseros comenzaron a responderle a los gritos, recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por ordenanza en el partido de General Pueyrredon.

Segundos después comenzaron los empujones y las agresiones verbales entre los asistentes. Los cruces enfrentaron a taxistas y remiseros por un lado, y a conductores de aplicaciones por el otro.

Desatada la gresca se hizo presente el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, e inmediatamente el presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), dio por finalizada la sesión. (Con información de La Capital y 0223)