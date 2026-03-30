Polémica con Uber: concejales de LLA piden información sobre la cantidad de legajos de taxis y sus propietarios

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes que solicita datos sobre la cantidad de legajos de taxis vigentes en Bahía y la nómina de propietarios de los mismos.

"Es menester de este cuerpo el control y seguimiento de la actividad del Municipio en lo referido a la su relación con ciudadanos y privados y la información resulta relevante ante la posible modificación de ordenanzas relacionadas con el transporte público de la ciudad", explicó Mauro Reyes, impulsor de la iniciativa.

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"La información solicitada es relevante en la actualidad ante la posible modificación de ordenanzas relacionadas con el transporte de personas en la ciudad", agregó.

El pedido va dirigido a la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata y a la Subsecretaría Movilidad Urbana y Transporte para que remita informes acerca de la "nómina actualizada de propietarios de legajos de taxi, propietarios actuales y anteriores, datos completos, su vigencia, cantidad de taxis y remises en actividad y su correspondencia con los legajos antedichos".

Además, sostuvo que el seguimiento de la transferencia, estado actual y vigencia de legajos y unidades activas es determinante para entender la realidad del mercado y modificaciones factibles.

Al mismo tiempo, el edil libertario promueve una reducción de tasas para taxistas y remiseros con el objetivo de equiparar las ventajas que tienen los coches que prestan el servicio a través de plataformas digitales.

A modo de ejemplo, Reyes cita que la tasa por Inspección por Seguridad e Higiene no revela ni posee una contraprestación ostensible, como así tampoco está relacionada a su monto exigible ni variabilidad.

"Los costos afrontados en concepto de tasas, contribuciones y otros pagos, por prestadores del servicio de taxis y remises influye directamente en la tarifa aplicada a los usuarios, de manera que el Estado Municipal participa activamente en la desigualdad hoy vigente a la hora de competir por la demanda por parte de los competidores en este mercado", dijo.

La solicitud firmada por Reyes se produce en medio de la polémica por la ordenanza sancionada a fin del año pasado en el Concejo, que regula la actividad de vehículos que brindan servicio mediante aplicaciones como Uber. Según los taxistas, es demasiado flexible con los choferes de apps y pone a los conductores tradicionales en desventaja.

Desde el lado libertario, en contrapartida, sostienen que el mercado está liberalizado de hecho y que poner restricciones impide el desarrollo de fuentes laborales. Asimismo, dejan entrever que existe concentración de legajos en pocas manos.