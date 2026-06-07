Villarruel se diferenció de Milei y saludó a los periodistas en su día

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, envió este domingo un saludo a los trabajadores de prensa en el Día del Periodista a través de sus redes sociales, marcando de esta manera una clara diferencia con el presidente Javier Milei, quien optó por no pronunciarse públicamente en la jornada y sostiene un duro rechazo hacia muchos trabajadores del periodismo y los medios de comunicación.

En su mensaje, la funcionaria expresó: "En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda". Asimismo, manifestó que la República Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte y que incomode cuando haga falta, rechazando la existencia de profesionales que militen relatos mientras esconden la realidad que viven millones de ciudadanos todos los días.

En el mismo sentido, la titular de la Cámara Alta analizó los desafíos actuales del sector de la comunicación y las presiones a las que se enfrentan los cronistas. "Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto", reflexionó.

Sobre este punto, la vicepresidenta añadió una consideración personal respecto al escenario mediático y digital vigente: "Lo sé bien. En este tiempo me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos".

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Sin embargo, contrapuso esta situación al destacar que también conoció a profesionales valientes que, aun en medio de un clima cada vez más hostil, siguen trabajando con honestidad y respeto por la verdad, enviándoles a ellos su reconocimiento.

La funcionaria ratificó la importancia de la actividad de los medios de comunicación para el sistema político, argumentando que siempre sostuvo que una democracia sana necesita libertad de prensa, pero también responsabilidad, porque informar no es manipular y opinar no debería significar destruir al que está enfrente.

A su vez, puntualizó que las nuevas tecnologías interpelan al periodismo quizás como a ninguna otra profesión, y señaló las pautas éticas que deben guiar la tarea, haciendo alusión a pronunciamientos de la Iglesia Católica. "Utilizar esas herramientas con ética para subordinarlas al bien común, como escribió el Papa León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, es un gran desafío de esta era y está en sus manos", sostuvo.

Para finalizar, Villarruel se refirió de modo institucional a la gestión y la apertura de la Cámara que preside de cara a la labor de los cronistas y la sociedad en general. "Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía", enfatizó, fijando una postura de libre acceso a las dependencias oficiales del palacio legislativo.

"Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", garantizó la funcionaria, concluyendo que el Congreso de la Nación debe seguir siendo un ámbito de pluralidad, de diálogo y de convivencia democrática, aun en medio de las diferencias. (con información de NA)