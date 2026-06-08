Nuevamente sin clases: el Suteba bahiense realizará este martes otra jornada de protesta

La filial local del gremio docente Suteba realizará este martes una nueva jornada de protesta, por lo que una vez más los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

La convocatoria será a las 9.30 en Plaza Rivadavia bajo las consignas: "Por una urgente convocatoria a paritaria salarial. Por un salario igual a la canasta familiar. Aumento salarial de emergencia. Por la devolución del FONID y su inclusión al básico. En rechazo al ajuste presupuestario nacional en educación pública. Reclamo ante IOMA por la plena cobertura de todas las prestaciones. Reclamo ante la Asociación Médica por las exigencias de cobros indebidos", según detallaron en las redes sociales del sindicato.

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La jornada de protesta representará la undécima interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril, 29 de abril, 7 de mayo, 12 de mayo y 20 de mayo.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA, entre otros pedidos.

Desde el gremio confirmaron que se entregará constancia gremial por la jornada.