Unipar impulsa una jornada de concientización por el Día Nacional de la Seguridad Vial

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, Unipar llevará adelante una acción abierta a la comunidad orientada a promover conductas responsables en la conducción y generar conciencia sobre la importancia del comportamiento para un manejo seguro.

La actividad, gratuita, se realizará el viernes 12 de junio, de 10 a 13 horas, en la intersección de Avenida San Martín y Plunkett, en Ingeniero White, y contará con una propuesta interactiva destinada a todo público. Quienes se acerquen podrán vivir una experiencia de conducción a través de simuladores de manejo, diseñados para poner a prueba la capacidad de reacción y la toma de decisiones frente a situaciones reales de tránsito.

La iniciativa se desarrollará en conjunto con la la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera) y la Agencia de Seguridad Vial del Municipio de Bahía Blanca, reforzando el compromiso articulado para promover una cultura vial más segura.

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Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más de 4.000 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Argentina durante el último año, una cifra que refleja la magnitud del desafío y la necesidad de reforzar la educación y la concientización en la comunidad. Detrás de estos números hay historias, familias y vidas.

A través de este tipo de acciones, Unipar fomenta hábitos responsables al volante, destacando que el cuidado en la conducción no es una opción, sino una responsabilidad compartida.