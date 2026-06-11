El titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca asumió en la provincia

Gentili ejercerá la presidencia del COLPROBA durante los próximos dos años.

Rafael Gentili, a cargo del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, asumió la presidencia de la institución madre que nuclea a los letrados matriculados en el territorio bonaerense.

El profesional del Derecho bahiense presidirá el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) durante el período 2026-2028.

Gentili fue electo presidente durante una sesión del consejo superior de la entidad provincial, de la que participaron los titulares de los 20 departamentos judiciales bonaerenses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el mismo acto también se designaron a María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) como vicepresidente primera del COLPROBA; a Juan Pablo Cremonte (Dolores) como vicepresidente segundo; y a Jorge Omar Frega (Morón) como secretario.