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Básquetbol.

Mirá, en 4 minutos, cómo fue la mayor remontada de la historia en finales de la NBA

Los Knicks estaban 29 abajo y ganaron 107 a 106, en el cuarto juego. Están arriba 3-1.

La conversión final de OG Anunoby, tras el lanzamiento de Brunson.

Si alguno necesita explicación de cómo fue la histórica remontada de los Knicks, frente a San Antonio Spurs, para terminar ganando 107 a 106 luego de llegar a estar 29 puntos abajo, en un resumen de 4 minutos está cada una de las jugadas.

Mirá:

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De esta manera, los neoyorquinos quedaron 3-1 y el sábado irán a Texas buscando el anillo.

Afuera del Madison volvieron a vivirse disturbios con fanáticos de los Knicks atacando a hinchas rivales y hasta peleándose entre ellos. 

Lo que resta

Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)

Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*

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