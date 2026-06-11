Mirá, en 4 minutos, cómo fue la mayor remontada de la historia en finales de la NBA
Los Knicks estaban 29 abajo y ganaron 107 a 106, en el cuarto juego. Están arriba 3-1.
Si alguno necesita explicación de cómo fue la histórica remontada de los Knicks, frente a San Antonio Spurs, para terminar ganando 107 a 106 luego de llegar a estar 29 puntos abajo, en un resumen de 4 minutos está cada una de las jugadas.
Mirá:
De esta manera, los neoyorquinos quedaron 3-1 y el sábado irán a Texas buscando el anillo.
Afuera del Madison volvieron a vivirse disturbios con fanáticos de los Knicks atacando a hinchas rivales y hasta peleándose entre ellos.
Lo que resta
Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)
Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*
Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*