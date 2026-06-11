El vaticinio de los astrólogos sobre la Selección argentina en el Mundial 2026

Astrólogos y videntes afirmaron que la Selección argentina llegará por lo menos a "cuartos de final o semifinales" del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026, y hasta algunos se animaron a ir por más, ya que arriesgaron que La Scaloneta volverá a levantar el trofeo.

Como en cada Mundial, aquellos que hacen las predicciones y vaticinios, mediante diferentes maneras (astrología, videncia, tarot) son consultados para ver si el conjunto albiceleste podrá repetir el título de Qatar 2022.

En este ocasión no hay una contundencia por parte de estos especialistas en afirmar que el equipo nacional volverá a obtener el certamen, aunque señalan que "hará un buen papel" y estiman que llegaría "hasta semifinales".

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Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable vaticinó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que la Selección Nacional no ganará el Mundial y que los máximos candidatos serán "Portugal, Países Bajos, Alemania y España" en ese orden.

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"Esto quiere decir que España sólo podría ganarle la final a Inglaterra o en un caso muy poco improbable, a Francia. Y si tengo que reducir aún más el marco de los cuatro, Portugal y Países Bajos son mis máximos candidatos. Me cuesta ver que haya final Portugal vs. Países Bajos, creo que solo uno de ellos llega a la final y se la gana al equipo europeo que esté del otro lado: Alemania, España o Inglaterra", indicó Pertusati.

Y añadió: "Veo la chance de que Alemania llegue a la quinta estrella, pero siempre y cuando no tenga que cruzarse con Portugal o Países Bajos".

"Argentina va a estar muy fuerte hasta cuartos de final inclusive, mientras Júpiter esté en Cáncer. Los cuartos de Final podrían ser su primer momento crítico si jugara contra Países Bajos, España, Portugal, Inglaterra o Alemania, pero a partir de semifinales pierde fuerza, con el ingreso de Júpiter en el signo de Leo. Podría llegar a caer en esta fase, con alguno de los equipos mencionados antes", señaló.

"Tránsitos muy buenos"

Por otra parte, @BlackVidente aseguró a NA que la Selección argentina estará "entre los tres primeros nuevamente", pero fue más allá y remarcó que el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, "tiene tránsitos astrológicos muy buenos, para coronar nuevamente".

"O sea que se viene otra vez", aseguró el astrólogo, como dando a entender que el conjunto nacional puede levantar su cuarta Copa del Mundo.

Según astrólogos, Países Bajos se anota entre los candidatos.

"Gana en el debut"

En tanto, @Astro_millo vaticinó que la Selección argentina es su "candidata a ser campeona del mundo" y remarcó que "arrancará con el pie derecho" el certamen, ya que "ganará" en su debut frete a Argelia.

Los tres actos

Por su parte, el astrólogo Guido Tejat advirtió que "este año el Mundial se juega con una secuencia astrológica muy particular, porque no hay una sola configuración de principio a fin, sino una película de tres actos".

"La Copa del Mundo empieza con Venus y Júpiter en Cáncer, después pasa por una zona de Venus y Júpiter en Leo, y termina con Venus en Virgo y Júpiter en Leo. Esa progresión es clave, porque marca el tipo de selección que puede sobrevivir en cada etapa", remarcó Tejat.

El especialista dio un detalle de cada secuencia en las diferentes etapas que atravesará el torneo y las selecciones que pueden ir pasando de instancia, pero hizo hincapié en la última secuencia, que incluirá la final del torneo.

"El 9 de julio y antes de los cuartos de final, Venus entra en Virgo. Desde este momento. Venus en Virgo favoreció históricamente a selecciones ordenadas, sólidas defensivamente y eficaces en ataque. Venus en Virgo ya tuvo tres campeones en finales mundialistas: Brasil 1994, España 2010 y Francia 2018. Y aunque los tres fueron distintos tipos de campeones, comparten una patrón común. Fueron campeones por la administración inteligente de sus partidos", afirmó.

Mbappé, siempre figura en una Francia otra vez candidata.

Sobre la Argentina, Tejat no fue muy optimista en relación a poder repetir el título, pero indició que "llega como la campeona vigente, con un gran grupo y una identidad competitiva que dialoga muy bien con el inicio canceriano del torneo".

"Además, su carta fundacional aparece bien aspectada, con señales de visibilidad y protagonismo. Todo esto me hace pensar que Argentina volverá a hacer un gran Mundial y que tiene argumentos reales para llegar muy lejos. Sin embargo, no la veo este año como la máxima candidata al título", explicó.

A la hora de nombrar un candidato al título, Tejat ubica como posible favorito a Francia y en un segundo plano, si superar algunas tensiones, a España.

"Francia es la selección que mejor combina historia reciente y activación astrológica. Fue campeona en 2018 con Venus en Virgo, la misma firma venusina que definirá la final de este año, completando una resonancia de 8 años. Ese antecedente la vuelve una candidata muy seria para el tramo final del torneo, porque ya mostró que puede coronarse bajo un clima de orden y contundencia", evaluó. (NA).