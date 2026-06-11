Quiénes serán los artistas que le darán vida a las tres ceremonias inaugurales

El Mundial que comienza hoy tendrá la gran particularidad de contar con tres ceremonias inaugurales (una en cada sede) y distintos artistas que presente en los show que darán comienzo a la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

Para el primer partido que se dispute hoy en México, cuando la selección azteca se enfrente con Sudáfrica tal como ocurrió en el inaugural del Mundial 2010, cantarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla.

Solo un día después se disputará en Toronto el primer partido de Canadá, que se enfrentará con Bosnia y Herzegovina con arbitraje del bahiense Facundo Tello. En esta ocasión, los artistas que dirán presente serán Muchael Bublé, quien es más que reconocido en la Argentina por ser la pareja de Luisana Lopilato, Alanis Morisette y Alessia Cara.

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Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que tendrá un más que interesante enfrentamiento con Paraguay, una selección que llega muy bien a la cita mundialista.

Los artistas que buscarán deslumbrar a todos los presentes en el SoFi Stadium serán Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.