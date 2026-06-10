Argentina abrió el paraguas y consiguió la primera victoria en la AmeriCup U18 Femenina

Con un partido que estaba previsto iniciarse a las 20.30, comenzó con 40 minutos de demora y terminó cerca de la medianoche, Argentina se impuso a Paraguay, 84 a 38, en su segunda presentación en el Grupo B de la AmeriCup U18 Femenina.

El retraso y la obligada interrupción restando 5m26 del primer cuarto, cuando la albiceleste se imponía 12-4 (se reanudó 21.55), se debió a las goteras que se generaron en el estadio, a raíz de una intensa lluvia que se desató en Irapuato (México).

El primer cuarto Argentina permitió 11 puntos, en el segundo 4 y en el tercero 3, al término del cual se imponían 60 a 18.

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De esta manera, Argentina, donde tuvo participación la bahiense Isabella Roldán, quedó con un triunfo y una derrota, antes de jugar su último partido de grupo, el viernes, frente al local México, desde las 23.

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