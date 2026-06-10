Ricardo Montaner alcanzó 26 sold outs en Latinoamérica en el marco de una gira histórica

El reconocido cantautor Ricardo Montaner alcanzó un total de 26 conciertos agotados en Latinoamérica, en el marco de la histórica gira El Último Regreso World Tour 2026, que concluyó su primera etapa y consolidó su poder de convocatoria a través de su vigencia artística.

Según el comunicado oficial, el artista se presentó frente a miles de espectadores en Argentina, Chile, Perú y Ecuador, con escalas triunfales en Uruguay, Costa Rica y Paraguay, dos noches históricas en Bogotá y un impresionante paso por México con once conciertos consecutivos.

Con producción de Fenix Entertainment, la secuencia de espectáculos prepara una segunda mitad de año con mayor ambición, ya que el intérprete volverá a México con fechas confirmadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; además realizará una serie de presentaciones en Colombia.

La travesía continuará con una extensa gira por Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y diversas ciudades de Europa, incluyendo España, Francia, Suiza y el Reino Unido.

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En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente.

Paralelamente, Montaner domina los rankings de monitorLATINO; sus más recientes sencillos alcanzaron el puesto número uno en Iberoamérica. "Para Que Seas Feliz", tanto en su versión original como junto a Edén Muñoz, conquistó rápidamente el primer lugar en México y Argentina, mientras que "El Último Regreso", canción que le da nombre a su gira mundial, lideró los charts mexicanos y permaneció durante semanas consecutivas en la cima del ranking iberoamericano. (NA)