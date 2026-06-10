Barrio 9 de Noviembre: tras un asalto, detuvieron a un joven en sillas de ruedas y dos menores de edad

Un violento hecho de inseguridad se vivió esta mañana al barrio 9 de Noviembre que terminó con la aprehensión de un joven de 20 años y dos menores de edad (de 15 y 16 años), quienes ya arrastraban un frondoso historial delictivo en la ciudad. El dato llamativo del caso es que el mayor de los delincuentes, sindicado como el presunto portador del arma, se movilizaba en silla de ruedas.

El episodio ocurrió sobre las 11, en momentos en que personal del Comando de Patrullas, con la colaboración de la Policía Local y efectivos de la comisaría Cuarta, realizaba recorridas preventivas por el sector. Al llegar a la intersección de las calles Rojas y Rosales, los efectivos divisaron a los dos menores empujando una motocicleta a pie, acompañados por el sospechoso en la silla de ruedas.

Al percatarse de la presencia policial, los adolescentes arrojaron el rodado al suelo e intentaron escapar corriendo por la calle Rojas, mientras que el tercer implicado huyó en sentido opuesto por Rosales. La actitud evasiva encendió las alarmas de los uniformados, quienes iniciaron una breve persecución y lograron retenerlos de forma preventiva.

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Brutal agresión y secuestro del arma

La sospecha de los agentes se confirmó de inmediato cuando se hizo presente en el lugar de la interceptación la víctima del robo, identificada como Emanuel Alejandro Pérez (42). El hombre, que presentaba el rostro ensangrentado, relató que minutos antes los tres sujetos habían ingresado a su propiedad y, tras golpearlo ferozmente, le sustrajeron el motovehículo. Pérez señaló directamente al joven de la silla de ruedas como quien portaba el arma.

Con esta información, la policía montó un operativo cerrojo a los pocos metros. Gracias al rápido aviso de los vecinos del barrio, quienes señalaron el lugar exacto donde el sospechoso se había descartado del arma, el personal policial logró reducirlo y secuestrar una pistola de aire comprimido con una estética idéntica a una real.

El conductor de la silla de ruedas fue identificado como Kevin Nahuel Gómez (20), quien quedó inmediatamente aprehendido. Durante las requisas de rigor, los efectivos hallaron cogollos de marihuana tanto entre las pertenencias de Gómez como en la campera de uno de los menores involucrados.

Delincuentes con "puerta giratoria"

Kevin Nahuel Gómez (20) había sido detenido hace apenas un mes, el pasado 15 de mayo, durante un allanamiento de la Comisaría Cuarta en su domicilio de Pirovano al 3600. En esa ocasión, se le secuestró una moto Bajaj Rouser Dominar de 400 cc que había sido robada el día anterior.

El menor de 15 había caído junto a Gómez en el mencionado operativo del 15 de mayo por el delito de encubrimiento, mientras que el chico de 16 registraba una detención previa el 29 de enero de este año, imputado por la sustracción de un motovehículo Zanella Tri Cargo 110 cc.

Por el violento asalto de hoy, los tres quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "robo agravado por el uso de arma impropia, participación de menores de edad, en poblado y en banda, e infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes)". En el caso interviene la UFIJ Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.