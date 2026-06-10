Albamonte afirmó que el nuevo hotel Howard Johnson ayudará a atraer inversiones a Bahía Blanca

El presidente de Howard Johnson Argentina sostuvo que la infraestructura hotelera es un factor decisivo para la llegada de empresas y nuevos proyectos.

La inauguración del nuevo hotel Howard Johnson sumó una pieza importante a la infraestructura de servicios de Bahía Blanca. Sin embargo, para Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina, su impacto va mucho más allá de la actividad hotelera.

Durante un diálogo con La Nueva., el empresario aseguró que la disponibilidad de hoteles de calidad es uno de los factores que analizan las grandes compañías al momento de definir nuevas inversiones.

“Es muy difícil que una multinacional elija una ciudad si no tiene una estructura hotelera adecuada. Las empresas observan la conectividad aérea, los servicios y la capacidad hotelera. Todo eso contribuye a la instalación de nuevas fuentes de trabajo”, afirmó.

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Albamonte, junto al intendente Federico Susbielles y al director local, Héctor Daniel Alles, participó anoche de la inauguración del establecimiento y destacó el vínculo que mantiene desde hace años con Bahía Blanca.

“Tengo muchos amigos bahienses, he venido infinidad de veces a la ciudad y le tengo un gran afecto. Hoy vengo con uno de mis hijitos”, señaló en referencia al nuevo hotel.

Un sector que genera empleo

El titular de la cadena remarcó que la hotelería tiene un efecto multiplicador sobre la economía local y destacó la importancia de la capacitación de los trabajadores.

“Hoy tenemos 3.300 empleados y la hotelería genera muchísimas fuentes de trabajo directas e indirectas. Además, quienes trabajan en una cadena como la nuestra reciben capacitación permanente y eso les abre oportunidades laborales en cualquier parte del mundo”, explicó.

Según indicó, la totalidad de los empleados del nuevo hotel son de Bahía Blanca y participarán de los programas de formación que desarrolla la compañía.

“La gente viene a un hotel a pasarla bien. Por eso trabajamos mucho en la capacitación y en la calidad del servicio”, agregó.

Bahía Blanca como destino de negocios

Albamonte también puso el foco en el potencial de la ciudad para convertirse en sede de congresos, convenciones y encuentros empresariales.

En ese sentido, reveló que mantuvo conversaciones con el intendente Federico Susbielles para impulsar acciones conjuntas orientadas a captar eventos corporativos y promover nuevas inversiones.

“Vamos a trabajar fuertemente en la organización de eventos corporativos de empresas de primera línea y a poner nuestra estructura a disposición para colaborar con el desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

Como parte de esa estrategia, Howard Johnson invitó a 20 periodistas de Buenos Aires a participar de la inauguración y recorrer distintos atractivos de Bahía Blanca.

“Quedaron encantados con la ciudad”, aseguró el ex diputado nacional (Ucedé) entre 1987 y 1995.

“Viene un renacer importante”

Consultado sobre el presente de Bahía Blanca y los proyectos anunciados para los próximos años, Albamonte se mostró optimista.

“Creo que viene un renacer importante para la ciudad. Hay inversiones muy relevantes en marcha y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para acompañar ese crecimiento”, afirmó.

Howard Johnson cuenta actualmente con 42 hoteles en operación en Argentina y prevé inaugurar 17 nuevos establecimientos en los próximos meses. Además, recientemente reinauguró su hotel en Sierra de la Ventana tras una inversión cercana a 9 millones de dólares.

“Queremos traer empresas, atraer turistas y acompañar el crecimiento de Bahía Blanca. Creemos que la ciudad tiene un enorme potencial y queremos ser parte de esta nueva etapa”, concluyó.

El nuevo hotel

El nuevo Howard Johnson Bahía Blanca Hotel, Spa & Convention Center fue desarrollado con un perfil orientado tanto al turismo como al segmento corporativo.

Ubicado en una zona estratégica de la ciudad, frente al acceso principal al predio de la FISA (Camino Parque Sesquicentenario) cuenta con 79 habitaciones, restaurante, spa, gimnasio, piscina climatizada, espacios de relax y salones especialmente diseñados para reuniones, convenciones y eventos empresariales.

El establecimiento fue concebido como una propuesta integral para viajeros de negocios y turistas.

Además de sus servicios de alojamiento, dispone de áreas para congresos y encuentros corporativos, un aspecto que Albamonte considera clave para fortalecer el posicionamiento de Bahía Blanca como destino de inversiones y sede de eventos empresariales.